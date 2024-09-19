Книжные новинки сентября: эти романы и детективы согреют душу прохладным вечером

С наступлением осени появляется особое желание укутаться в плед и наслаждаться чтением. Мы подготовили для вас подборку новых книг, с которыми вечера станут гораздо уютнее. Интригующие детективы и вдохновляющие романы, способные поддержать и помочь в трудные моменты – уверены, среди новинок сентября вы найдете именно то, что согреет душу и подарит незабываемые эмоции.



Адвокат Евгения Волина сталкивается с необычным и запутанным делом: после двух десятилетий молчания к ее клиенту Александру Гордееву внезапно обращается бывшая сожительница его деда с требованием о праве на фамильный дом. Почему именно сейчас, после стольких лет? Интрига остается нераскрытой: женщину кто-то убивает. На месте преступления Волина находит золотую монету — талисман, который всегда находится при Александре. Чем глубже Евгения погружается в расследование, тем больше вопросов у нее возникает, а также появляется чувство, что кто-то хочет подставить ее клиента…

Сыщик Алексей Лыков вновь оказывается в центре увлекательной детективной истории. Его отправляют в Рязань для формальной ревизии, но командировка внезапно обретает новый смысл. Кто-то убивает бывшего денщика генерала Таубе, и Лыков считает, что именно он обязан найти убийцу. Он не теряет времени и начинает расследование, которое вскоре заводит его в Саратов. Здесь Лыков встречается со вдовой Болмосовой, у которой похитили сокровища. Параллельно раскрывая тайны, он начинает замечать, как два преступления связаны. Каждое новое открытие бросает свет на прошлые события, и сыщику предстоит разгадать истинную связь между убийством и кражей.

Трогательный роман о сестрах Ниточкиных, Юле и Марусе, которые выросли в атмосфере любви и заботы. Потеряв родную мать в раннем возрасте, девочки были воспитаны мачехой Асей, которая разрушила все стереотипы о неродных матерях и стала для них настоящей опорой. Ася обучила девочек ценить близких и находить утешение в их поддержке. Роман рассказывает о терпении, принятии и прощении, показывая, как жизненные испытания могут сплотить семью, а не разъединить её. Сила семейных уз поддерживала сестер всю жизнь и они знали, что, несмотря на сложности, светлые времена непременно придут, и что любовь — это главное в жизни.

Путеводитель по истории французских монархов — это увлекательное погружение в историю Франции для всех, кто мечтает разобраться в мире французских правителей. Александра Маринина предлагает превратить изучение истории в легкое и занимательное приключение — прочитав эту книгу, вы больше никогда не будете путаться в многочисленных Карлах и Людовиках. Книга знакомит с яркими личностями, которые когда-то управляли страной, начиная с Гуго Капета, основателя династии Капетингов, и заканчивая Карлом Восьмым из династии Валуа. Эта «шпаргалка» станет верным помощником для любителей исторических романов и сериалов.

В новинку известной писательницы Маши Трауб вошли короткий роман "По судьбе" и новеллы о самых разных человеческих судьбах. Герои этой книги — обычные люди, которые переживают радости и горести, но неожиданное событие, будь то обычная на первый взгляд встреча или проникновенный разговор становится катализатором перемен. Эта книга — не просто о судьбах, а о том, как порой совершенно незнакомый человек может сыграть важную роль в понимании жизни и собственного пути.

Захватывающий роман о справедливости и борьбе за правду. Тимур Тарнавский, попавший в тюрьму на пять лет за публикацию рассказа в западном журнале, теряет не только свободу, но и уважение семьи. Однако судья Ирина Полякова не верит в то, что Тарнавский действительно виновен, и вместе с Гортензией Андреевной решает расследовать странности дела. Предчувствие судьи не обмануло: они сталкиваются с непредсказуемыми открытиями, которые ставят под сомнение выдвинутые обвинения.

Следователь Анна Стерхова приезжает в Санкт-Петербург после смерти своей тети, известной любительницы театра. В наследство ей достается богатая коллекция театральных костюмов, но среди них Анна обнаруживает странную фотографию. Карточка была вшита в костюм, ранее принадлежавший талантливой актрисе Тамиле Тепляковой, трагически погибшей прямо во время спектакля. Заинтригованная загадкой, Анна начинает расследование, погружаясь в мрачные страсти и тайны театрального мира, где искусство и смерть переплетаются самым неожиданным образом.

Губернский город Татаяр потрясло загадочное убийство, жертвами которого стали городской голова Скворчанский и его кухарка. Пирожные из кондитерской сеньора Джотто оказались отравлены, обескураженного итальянца схватили и выдвинули ему обвинения, но он уверяет, что не виновен. Новый губернатор, сомневающийся в вине Джотто, поручает начальнику сыскной полиции барону фон Шпинне провести тщательное расследование. Фома Фомич, берясь за дело, быстро осознает, что истинная разгадка преступления гораздо сложнее, и что мотивы у злоумышленников могут быть совершенно иными.

Частный детектив Андрей Крымов, увлеченный чарующими глазами загадочной Марии, не только обещает ей защиту, но и становится её верным спутником в путешествии, которое обернется настоящим испытанием. Вместе они погружаются в таинственную историю, связанную с древним артефактом, способным даровать бессмертие. Но Андрей и Мария — не единственные, кто желает заполучить этот дар. Роман насыщен элементами мистического триллера и историческими отсылками и исследует темные стороны человеческой природы. Герои сталкиваются с коварными противниками и раскрывают древние загадки, которые ставят под сомнение сами устои человечества.

Новый год омрачен страшным событием: на городской площади прямо под наряженной елкой обнаруживают мертвую Снегурочку. Преступник не оставил никаких следов, свидетелей нет. Раскрытие дела поручают молодому и перспективному сыщику, но внезапно у него появляется конкурентка — сообразительная барышня из дворянской семьи, обладающая не только обаянием, но и острым умом. Но сейчас не время для соперничества — им стоит объединиться, ведь время идет, и одной жертвой преступник явно не ограничится.