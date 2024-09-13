Тарасов шокировал поклонниц своим внешним видом: конкурент Бородиной

Дмитрий Тарасов продолжает удивлять девушек в Сети.

Бывший футболист Дмитрий Тарасов старается активно вести свой блог и подробно рассказывает о происходящем в его жизни. Вот и накануне он предстал перед поклонниками в необычном виде, чем даже шокировал некоторых.

На видео экс-муж Бузовой расположился за рулем с патчами под глазами. Он спросил подписчиков, действительно ли они помогают избавиться от отеков или это просто маркетинговый ход. Спортсмен рассказал, что не выспался, а жена предложила ему улучшить внешний вид таким способом.

Фанаты написали, что такими темпами Тарасов станет конкурентом телеведущей Ксении Бородиной, поскольку та часто появляется на публике с патчами под глазами. Кроме того, некоторые припомнили многодетному отцу видео из салона красоты. Тогда Дмитрий показал, как получает процедуру по уходу за руками и ногами. Опять же он интересовался мнением подписчиков, что они думают по поводу мужского маникюра. К слову, большинство написало, что настоящему мужику, кроме ножниц ничего не нужно.

Напомним, недавно Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко дом. Теперь счастливая обладательница недвижимости полностью погружена в ремонт нового жилища. Ранее семья экс-футболиста жила в коттедже, который Тарасов построил во времена отношений с Бузовой. В прошлом году он выставил его на продажу.