Для чего работающему без выходных Баскову потребовался кредит: "Все подорожало"

Николай Басков в этом году провел лето в бесконечных гастролях и мероприятиях. Несмотря на усталость, он открыто признается, что получает удовольствие от своей работы и заработка.



В программе Пятого канала "Светская хроника" артист поделился своими переживаниями и планами. Басков отметил, что в этом году ему не удалось взять отпуск.

"Это прекрасно, когда тебя обожают", — говорит он, добавляя, что никогда не думал, что с возрастом его востребованность будет только расти. По словам артиста, он больше времени проводит в самолетах, чем дома, но такая загруженность его радует. Певец получает высокие гонорары за свои выступления и понимает, что это дает ему возможность тратить деньги на желаемое.

Однако у Николая есть и серьезные финансовые обязательства. Он уже несколько лет строит дом в Подмосковье, и ремонт затянулся. "Пришлось взять кредит, потому что все подорожало", — признался певец. Друзья уже ждут новоселья, а сам артист продолжает работать без выходных, чтобы завершить строительство.

Фанаты переживают за здоровье своего кумира, но Басков уверяет их: он планирует жить долго. "Мне гадалка сказала, что я буду до 91 года жить", — с улыбкой заявил он. Плотный график гастролей помогает ему поддерживать форму: артист заметно постройнел и утверждает, что не прибегал к пластике.

Когда Басков возвращается домой, его ждет любимая еда от мамы. Елена Николаевна всегда готова накормить сына жареной картошкой с грибами или тушеным кроликом. Она переживает за его здоровье и мечтает о том, чтобы Николай женился. Однако сам артист считает, что сначала нужно достроить дом, а потом уже думать о семье.

"Мир огромный, и каждая встреча — это новая эмоция", — говорит Николай о своих взглядах на отношения. Несмотря на плотный график, он уверен, что свою вторую половинку не пропустит.

Тем не менее, певец очень тщательно оберегает свою личную жизнь. Однажды он даже чуть не подрался с Игорем Крутым из-за того, что тот взял его телефон. "Там было много всего личного", — объяснил Басков. К счастью, конфликт был улажен, но артист теперь более осторожен с теми, кто может вмешаться в его личное пространство.