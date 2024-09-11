Бондарчук появился на публике без обручального кольца

Федор Бондарчук спровоцировал слухи о разводе.

На протяжении долго времени публика обсуждает семейные отношения режиссера Федора Бондарчука. Поговаривают, что между ним и его женой Паулиной Андреевой царят напряженные отношения. Даже есть мнение, что дело идет к разводу. Бондарчук, однако, эти слухи никак не комментирует, но подогревает интерес к этой теме.

Вот опять он появился на светском мероприятии без сопровождения супруги и в отсутствии обручального кольца. Правда. режиссер все время прятал руки в карманах, но потом забылся. Тогда-то журналисты успели заметить, что Федор не носит кольцо, которое символизирует брачные узы. Поклонники давно не видели Паулину Андрееву рядом с мужем, ранее он также появлялся на публике в одиночестве и охотно позировал с певицей Аленой Апиной.

Напомним, свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась в 2019 году. Она прошла тайно, но позже поклонники смогли увидеть шикарное свадебное платье невесты, которое обсуждалось еще долгое время. После этого актриса неожиданно редко стала выходить в общество, поэтому тут же возникли слухи о возможном скором пополнении в семье режиссера. Однако теперь эти сплетни приняли несколько иной оборот из-за отсутствия молодой жены рядом с мужем и обручального кольца на его безымянном пальце.

Пара Паулины и Федора считалась одной из самых ярких в мире шоу-бизнеса, несмотря на большую разницу в возрасте. Актриса младше своего мужа на 22 года, но это не помешало им построить полноценные отношения.