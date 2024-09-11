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Среда 11 сентября

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Чуть не погрязшая в долгах Волочкова избавилась от тяжкого груза

Чуть не погрязшая в долгах Волочкова избавилась от тяжкого груза
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Анастасия Волочкова могла остаться без денег.

Анастасия Волочкова недавно призналась журналистам, что наконец-то избавилась от тяжкого груза, который мучил ее долгие годы. Из-за него она могла и вовсе погрязнуть в долгах.

Речь идет о двадцати квартирах, расположенных в Астраханской области, которые остались ей от бывшего избранника Игоря Вдовина. Мужчина в свое время занял у балерины крупную сумму денег, когда пришло время отдавать долг – признался, что выплачивать нечем. Тогда Насте пришлось принять участие в долевом строительстве двадцати квартир в Астраханской области, которым тогда занимался бизнесмен. Она смогла отсудить себе недвижимость.

Волочкова жаловалась, что эти новостройки тяжело давят по ее бюджету, поскольку за апартаменты нужно вносить коммунальную плату. А когда таких квартир двадцать, то стоимость их содержания значительно бьет по карману.

Теперь балерина может вздохнуть спокойно. Она получила деньги от продажи квадратных метров, однако ту сумму, которую одолжила когда-то Вдовину, ей вернуть так и не удалось. Она призналась, что получила меньше четвертой части долга.

Напомним, Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова в 2007 году сыграли пышную свадьбу, однако расписываться не стали. В браке появилась их дочь Ариадна, которая после расставания пары предпочла жить с отцом, лишь изредка навещая мать. Впрочем, в последнее время, судя по соцсетям балерины, ее отношения с дочерью стали более теплыми. Ариадна даже принимает участие в общем с Анастасией проекте.

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11 сентября 2024, 03:35
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданово
"Хватит слухов" ТВЦ✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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