Дарье Мороз исполнился 41 год: вспоминаем яркий путь звезды "Содержанок"

Сегодня Дарье Мороз исполнился 41 год. В связи с этим проследим, как актрисе удалось стать любимицей тысячей зрителей по всей стране.



Дарья родилась в Ленинграде в семье, связанной с искусством. Ее отец, режиссер Юрий Мороз, и мать, актриса Марина Левтова, стали для нее примером и вдохновением. С самого раннего возраста Дарья проявляла интерес к актерству — всего через три месяца после рождения она уже сыграла роль похищенного младенца в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный…". Однако, несмотря на ранний успех, в школьные годы она решила не связывать свою жизнь с кино и поступила в МГИМО.

Но судьба распорядилась иначе. В 2000 году режиссер Георгий Данелия пригласил ее на съемки комедии "Фортуна", что стало поворотным моментом в ее карьере. За эту роль Дарья получила премию «Надежда Кинотавра», и именно тогда она поняла, что актерство — это ее призвание. После этого она поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ и вскоре стала частью театра Олега Табакова.

С 2003 года Дарья вошла в труппу МХТ имени А. П. Чехова и продолжала развивать свои таланты, не останавливаясь на достигнутом. Она также завершила обучение на продюсерском факультете Высших курсов сценаристов и режиссеров в 2005 году. С 2014 года актриса активно сотрудничает с Театром Наций, что позволило ей разнообразить свои роли и расширить творческие горизонты.

За свою карьеру Дарья Мороз снялась в 96 фильмах и театральных постановках, включая такие известные проекты, как "Содержанки", которые принесли ей еще большую популярность. Ее талант был отмечен многими наградами: в 2009 и 2015 годах она получила премию "Ника", а в 2019 году — "Золотую маску". В 2018 году Дарья была удостоена звания Заслуженной артистки России.

Личная жизнь актрисы также привлекала внимание публики. Дарья дважды была замужем: сначала за режиссером Андреем Томашевским, а затем за Константином Богомоловым, от которого у нее родилась дочь Анна. На данный момент сердце актрисы занято, но имя ее спутника она предпочитает держать в секрете.

Дарья Мороз — яркий пример того, как можно успешно совмещать карьеру и личную жизнь, оставаясь при этом верной себе и своему призванию. В свои годы она продолжает вдохновлять зрителей своим талантом и харизмой, открывая новые горизонты в мире киноискусства.