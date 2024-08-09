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Пятница 9 августа

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"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде

"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде
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Телеведущая и журналистка Ксения Собчак потрясла внешним видом.

Ксения Собчак в еженедельном формате рассказывает публике последние новости. Однако последний выпуск "Осторожно, новости" вызвал бурные обсуждения не из-за насущных тем, а из-за внешнего вида знаменитости. Поклонники были потрясены тем, как выглядит журналистка.

Дело в том, что команда, отвечающая за освещение в кадре, представила Ксению Собчак в неприглядном виде. Интернет-пользователи обратили внимание, что свет падал на телезвезду совсем неправильно, из-за чего та выглядела значительно старше своих лет. Мол, странно, что журналистка это допустила.

"Что с ней, она такая потрепанная, прям старушка", "Постановщику света минус годовая премия", "Ксюша как после жесткой пьянки", "Визажиста уволить, следы бурной ночи не скрыл", "Как будто постарела на 20 лет", "Очень неудачный свет", "Выглядит плохо", "Как с бодуна", – прокомментировали недавний выпуск зрители.

Ксения Собчак. Фото: YouTube / @sobchak

Ранее Ксения Собчак после спора с членами своей команды призналась, что у нее есть претензии к своей внешности. По словам журналистки, она использует фильтры из-за неровной кожи. Поклонники же попросили знаменитость не скрывать изъяны. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

Телеграм канал

9 августа 2024, 17:56
Ксения Собчак. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
YouTube / @sobchak✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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