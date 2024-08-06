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Вторник 6 августа

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Прямо в интимное место: Ди Каприо пострадал во время забав с молодой пассией

Прямо в интимное место: Ди Каприо пострадал во время забав с молодой пассией
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Леонардо Ди Каприо на отдыхе пришлось несладко.

Ди Каприо проводит жаркие летние дни в Италии – на родине его возлюбленной Виттории Черетти. Артист и модель вместе с друзьями арендовали роскошную яхту, где днем наслаждаются купанием и загаром, а вечерами отправляются к берегам Сардинии, чтобы отведать вкусные деликатесы в местных ресторанах.

Леонардо и Виттория увлеклись чем-то вроде снорклинга, они ныряют в подводных очках и масках. После очередного такого заплыва, актер появился на поверхности воды и позвал на помощь. Влюбленным тут же пришлось срочно вернуться на яхту. Дело в том, что во время водных забав с молодой пассией Ди Каприо пострадал. Он получил ожог в интимном месте – прямо в ягодицу его ужалила медуза.

Звезде Голливуда немедленно оказали первую помощь, и вскоре он забыл о неприятном инциденте. По всей видимости, укус оказался не очень серьезным. Виттория, к слову, все это время была рядом с артистом и поддерживала его.

Напомним, отношения Ди Каприо и Черетти начались прошлым летом. Они много времени проводят вместе, судя по публикациям в Сети. Знакомство актера и модели состоялось на Каннском кинофестивале, где Лео представлял картину "Убийцы цветочной луны". Близкие артиста уверены, что Ди Каприо сможет остепениться рядом с молодой красавицей. А недавно появились слухи о помолвке пары – на безымянном пальце Виттории заметили кольцо массивным бриллиантом.

Телеграм канал

6 августа 2024, 18:37
Леонардо Ди Каприо. Фото: YouTube / @digriz
TMZ• Требует проверки

Фоторепортаж

Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Датская модель приобрела популярность после непродолжительного романа с голливудским актером
Они встречались на протяжении одного года
Инициатором разрыва стал сам Леонардо Ди Каприо. Он встретил новую любовь - британскую модель Рокси Хорнер.
Однако Нина Агдал смогла быстро оправиться после расставания
Она часто радует своих поклонников новыми откровенными снимками
На страницу Нины в Instagram подписано более 1,6 миллионов пользователей
Агдал принимала участие в модных показах таких серьезных брендов, как Calzedonia, New Yorker и Victoria's Secret
Датская модель также появлялась на обложках глянцевых изданий Maxim и Harper’s Bazaar
Девушка продолжает активно заниматься модельной карьерой
С 2017 года Нина проживает в Майами в США
Пользователи считают, что актер совершил большую ошибку, когда расстался с Ниной Агдал

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