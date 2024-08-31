Делала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург

Внезапное исчезновение Кейт Миддлтон в этом году породило множество слухов: от возможной смерти до тайного бегства с любовником. Однако сама принцесса Уэльская вскоре подтвердила, что у нее был диагностирован рак, и она проходит курс лечения.



В июне Кейт вышла на парад в честь дня рождения монарха, и многие заметили, что она выглядела заметно лучше и даже постройнела. Это вызвало волну спекуляций о том, что ее болезнь могла быть выдумкой, а на самом деле она могла пройти пластическую операцию — процедура, запрещенная для членов королевской семьи. Социальные сети заполнились сравнениями ее фотографий до и после исчезновения, акцентируя внимание на улучшении кожи и исчезновении морщин.



Однако мнения специалистов по пластической хирургии сводятся к тому, что никаких операций не было. Пластический хирург Мадина Байрамукова отметила, что изменения во внешности Кейт можно объяснить лишь похудением и лечением. По ее словам, на лице принцессы нет следов хирургических вмешательств. Потеря веса влияет на внешний вид, особенно после 35 лет: уменьшается жировой слой как на теле, так и на лице, что может приводить к провисанию кожи и более заметным морщинам.

К тому же, онкологические заболевания являются абсолютным противопоказанием для любых косметических операций. Вряд ли человек, который борется за свою жизнь, будет задумываться о коррекции внешности. Последствия химиотерапии и лучевой терапии также могут отражаться на лице, создавая видимые изменения.

Важно учитывать и врожденные особенности внешности Кейт. У нее от природы "взрослый" тип лица, который подчеркивается стилем одежды. Даже если бы она решила сделать легкую коррекцию с помощью филлеров или других процедур, это вряд ли сделало бы ее моложе — скорее, она выглядела бы более ухоженно.