Делала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Суббота 31 августа

18:06Делала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург 16:19Тест для зорких: угадай советский фильм по кадру с чемоданом 14:11Как перестать вступать в токсичные отношения 12:04Ричарду Гиру исполнилось 75 лет: вспоминаем лучше фильмы с участием актера 10:16Трубочка для Долиной и телевизор для Баскова: самые необычные райдеры в российском шоу-бизнесе 06:10Гагарина раскрыла секрет своей стройности: неожиданно 03:29ТЕСТ: Закончи знаменитую цитату из советских фильмов 00:05Скандал в королевском семействе: муж изменял королеве с 19-летней любовницей 21:59Молодая жена Диброва попала в серьезное ДТП 19:30"Ее больше нет": Чулпан Хаматову похоронили раньше времени 19:28Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье 18:16Больше не завидный жених? Никиту Ефремова поздравляют со свадьбой 17:35Как выглядит Дана Борисова после пластической операции: Совсем другое лицо 17:04На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента 16:20"Не позволю!": Волочкова в ярости от идеи о проверке артистов на трезвость перед концертом 16:06Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030" 15:20"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации 14:49Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь 13:22Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал 10:34Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей 09:55Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость 08:46Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице 06:16Близкий друг королевы Елизаветы раскрыл истинную причину ее смерти: могла бы еще пожить 03:06ТЕСТ: Как хорошо вы помните советский фильм "Пес Барбос и необычный кросс" 00:17Оставшаяся одна Лерчек сделала неожиданное признание: Развод это плохо 22:00Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал 21:48С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза 21:02Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов 20:44Появившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом 20:11На всех пересадочных станциях московского метро появится сквозная нумерация выходов 19:57Отношение Меган Маркл к борющейся с раком Кейт Миддлтон кардинально изменилось 19:19Около 10 тысяч новых знаков "Осторожно, дети" появилось на дорогах Москвы 19:13Вскрылись новые проблемы у экс-ведущего шоу "Модный приговор" Васильева 18:45Детский клинический центр в Красногорске будет помогать детям участников СВО 18:30Тренировки "Спортивных выходных" снова пройдут на московских речных вокзалах 18:15Нагиева втянули в мордобой с писавшим о нем гадости кинокритиком 17:43Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Крылатском 1 сентября 16:56Абрамову нанесен серьезный удар после многострадального развода с Алсу 16:53День знаний 2024 в Москве: развлечения и активности на форуме-фестивале "Москва 2030" 16:25Паблик-токи и спектакли: чем завершится фестиваль "Театральный бульвар" 16:03Бывшая возлюбленная раскрыла подноготную расставания с Пьехой 15:51"Нарциссичный и токсичный": Бородина разозлилась из-за выходок нового любовника 14:12Прошел суд между Муцениеце и Прилучным: дети останутся с мамой 13:45На фоне слухов о госпитализации Буйнова его жена сделала громкое заявление 12:34Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву 11:50Тест по кинофильму "Одиноким предоставляется общежитие" 11:36Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты 10:46Больного онкологией Буйнова экстренно госпитализировали 10:08Почти как Шаман: названа самая дорогая артистка российской эстрады 09:39Устроившая скандальную вечеринку Настя Ивлеева попала в долговую яму
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Делала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург

Делала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург
229

Внезапное исчезновение Кейт Миддлтон в этом году породило множество слухов: от возможной смерти до тайного бегства с любовником. Однако сама принцесса Уэльская вскоре подтвердила, что у нее был диагностирован рак, и она проходит курс лечения.

В июне Кейт вышла на парад в честь дня рождения монарха, и многие заметили, что она выглядела заметно лучше и даже постройнела. Это вызвало волну спекуляций о том, что ее болезнь могла быть выдумкой, а на самом деле она могла пройти пластическую операцию — процедура, запрещенная для членов королевской семьи. Социальные сети заполнились сравнениями ее фотографий до и после исчезновения, акцентируя внимание на улучшении кожи и исчезновении морщин.

Однако мнения специалистов по пластической хирургии сводятся к тому, что никаких операций не было. Пластический хирург Мадина Байрамукова отметила, что изменения во внешности Кейт можно объяснить лишь похудением и лечением. По ее словам, на лице принцессы нет следов хирургических вмешательств. Потеря веса влияет на внешний вид, особенно после 35 лет: уменьшается жировой слой как на теле, так и на лице, что может приводить к провисанию кожи и более заметным морщинам.

К тому же, онкологические заболевания являются абсолютным противопоказанием для любых косметических операций. Вряд ли человек, который борется за свою жизнь, будет задумываться о коррекции внешности. Последствия химиотерапии и лучевой терапии также могут отражаться на лице, создавая видимые изменения.

Важно учитывать и врожденные особенности внешности Кейт. У нее от природы "взрослый" тип лица, который подчеркивается стилем одежды. Даже если бы она решила сделать легкую коррекцию с помощью филлеров или других процедур, это вряд ли сделало бы ее моложе — скорее, она выглядела бы более ухоженно.

Телеграм канал

31 августа 2024, 18:06
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Marie Claire✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон

Сигнал королевской семье: Меган Маркл появилась на публике с вещью покойной принцессы Дианы

Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Тест для зорких: угадай советский фильм по кадру с чемоданом

Тест для зорких: угадай советский фильм по кадру с чемоданом
В кино не бывает мелочей. Одним из таких элементов в советских фильмах стали чемоданы. Советские фильмы нередко использовали чемоданы для передачи социальных и культурных реалий.

Как перестать вступать в токсичные отношения

Как перестать вступать в токсичные отношения
В последнее время термин "токсичность" стал крайне актуальным в повседневном общении большинства людей. Употребляя его в своей речи, мы подразумеваем, что испытываем на себе негативное давление (обычно речь идет о моральном влиянии) со стороны конкретного человека. Как правило, в категорию токсичности попадают обидные шутки, агрессия и любое поведение личности, которое способно испортить нам настроение, вызвать дискомфорт.

Ричарду Гиру исполнилось 75 лет: вспоминаем лучше фильмы с участием актера

Ричарду Гиру исполнилось 75 лет: вспоминаем лучше фильмы с участием актера
В последний день лета свой день рождения отмечает прославленный голливудский актер Ричард Гир. Сегодня ему исполнилось 75 лет. В активе артиста десятки ярких картин, множество наград и номинаций, включая "Золотой глобус" и премии международных кинофестивалей.

Трубочка для Долиной и телевизор для Баскова: самые необычные райдеры в российском шоу-бизнесе

Трубочка для Долиной и телевизор для Баскова: самые необычные райдеры в российском шоу-бизнесе
Журналисты заглянули в райдеры популярных артистов и звезд шоу-бизнеса, чтобы выяснить, какие необычные запросы делают российские знаменитости. И результаты оказались весьма интересными. Например, Сергей Зверев требует, чтобы его называли исключительно "суперзвездой".

Гагарина раскрыла секрет своей стройности: неожиданно

Гагарина раскрыла секрет своей стройности: неожиданно
Полина Гагарина перестала скрывать, как ей удается держать себя в форме. Многие помнят Полину Гагарину еще со времен "Фабрики звезд".

Выбор читателей

29/08ЧтвНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал 29/08ЧтвВскрылись новые проблемы у экс-ведущего шоу "Модный приговор" Васильева 29/08ЧтвПоявившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом 29/08ЧтвОтношение Меган Маркл к борющейся с раком Кейт Миддлтон кардинально изменилось 30/08ПтнВолочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице 30/08ПтнФриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей