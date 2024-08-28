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Среда 28 августа

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Люди бросились на помощь пострадавшей Барановской

Люди бросились на помощь пострадавшей Барановской
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Телеведущая Юлия Барановская сообщила поклонникам о беде.

В недавней публикации в популярной социальной сети Юлия Барановская рассказала о затоплении дома, в котором она живет вместе с детьми. По словам телеведущей, она улетела в Астрахань, однако вскоре ей позвонили родные, сообщив о происшествии. Как отметила знаменитость, эта ситуация ей напомнила о непредсказуемости жизни. Мол, в следующую секунду можно произойти абсолютно что угодно.

Барановская опубликовала несколько кадров, показав затопленный подвал, в котором хранились самые разные вещи – одежда, мягкие игрушки, фотографии, техника. Все это пришлось в срочном порядке выносить наверх, в том числе складывать на лужайке возле дома. Юлию радует, что вода оказалась негрязной и негорячей. Многое удалось спасти.

На помощь Барановской бросились близкие люди. Но, несмотря на большое количество помощников, вынести все быстро из затопленного помещения не удалось, так как вещей очень много. При этом телезвезда не впадает в уныние, хоть и произошла катастрофа. Она поблагодарила друзей, поскольку понимает, что без них она вряд ли бы справилась.

Ранее Юлия Барановская рассказывала о желании обзавестить еще несколькими детьми. Слова телеведущей приводили "Дни.ру".

Телеграм канал

28 августа 2024, 21:23
Юлия Барановская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха

Фото: соцсети / @baranovskaya_tv
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv

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