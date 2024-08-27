Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Вторник 27 августа

19:01"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу 18:22ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов? 17:34"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте 17:28В Общественном штабе отметили успех тестового голосования 17:0687-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу 16:10Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк 15:52Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили 15:41Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут 15:18На какие культурные мероприятия можно потратить баллы "Миллиона призов" 14:39Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры 12:25Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 12:00Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!" 11:00Галкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны 10:30Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии 09:59Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели 09:09Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 08:35Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков 06:15Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык 03:19ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате 00:14Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова 21:51Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 21:42ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию 20:56Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским 19:51Известный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 17:57Разведенку Лерчек сняли во время утех с женатым певцом: Подходит больше, чем бывший 17:35У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова 17:27Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой 17:12"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 17:04Появление Костомарова на публике в окружении медсестер вызвало ажиотаж 16:31"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом 16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 17:23"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 15:17На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания 12:34Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 11:29Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб 10:19Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон 06:17Легенде советского кино Тереховой исполнилось 82 года: вспоминаем самую яркую роль актрисы 03:236 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро 00:33Как отличить натуральный камень от подделки?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу

"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу
79

У Филиппа Киркорова новое тело – "кубики" на прессе и "баллоны" на руках. Помолодевший, похорошевший, сексуальный – от Короля в восторге поклонники и журналисты. А вот близкие люди еще не оценили столь радикальных перемен во внешности.

Филипп Киркоров много и упорно работал над собой – при помощи фитнес-тренера, диетолога и пластического хирурга. И сейчас выглядит очень эффектно. Кажется, это теперь самый красивый и сексуальны артист на нашей эстраде!

"Правда, папа пока моих мышц и прочего не видел, – признался артист на "Новой волне" в Сочи в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Я его уберег от берегу от этого стресса".

Стоит заметить, что тело 57-летнего Киркорова сейчас щедро покрыто татуировками. Кажется, что он перещеголял в наколках и Тимати, и сына-фрика Елены Яковлевой. "Они ненастоящие, не на всю жизнь, просто нарисовал", – признается популярный артист. – Хотя выглядят они очень натурально и реалистично.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Рисунки на теле Короля появлялись постепенно – сначала на руке, потом на ногах и далее. И всякий раз это становилось сенсацией и поводом для публикаций в прессе.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но что если его дети захотят тоже украсить свои юные тела? Киркоров обещает им не препятствовать. "Пусть делает, что захочет! – разрешал Филипп Алле-Виктории. – У нас свобода нравов!"

Телеграм канал

27 августа 2024, 19:01
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов?

ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов?
Советские лозунги были неотъемлемой частью повседневной жизни в СССР. Они украшали улицы, звучали по радио и телевидению, печатались в газетах. Проверьте с помощью нашего теста, насколько хорошо вы помните эти идеологические послания прошлого. Этот тест – не только проверка знаний, но и возможность погрузиться в атмосферу советской эпохи, понять, какие идеи и ценности пропагандировались в то время.

"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте

"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте
Народный артист Филипп Киркоров представил публике свою новую музу. В этом году Филипп Киркоров появлялся на некоторых светских мероприятиях не один, а в компании молодой исполнительницы, 28-летней Маргариты Овсянниковой, которая выпускает работы под сценическим псевдонимом Margo.

87-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу

87-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу
Светлана Немоляева оказалась в центре внимания после сообщений о проблемах с сердцем. В последние дни СМИ активно обсуждали ее состояние здоровья, указывая на необходимость срочной медицинской помощи. По появившимся данным, актрисе стало плохо прямо в ее доме в центре Москвы.

Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк

Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк
Леонид Агутин и Анжелика Варум приехали в Сочи под занавес конкурса "Новая волна". На Черноморском побережье было жарко! Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года.

Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили

Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили
Светлана Дружинина оказалась в центре внимания СМИ. Журналисты которые распространили слухи о госпитализации Народной артистки России. В ответ на эти сообщения актриса сделала официальное заявление.

Выбор читателей

26/08Пнд"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 25/08ВскПравдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 27/08ВтрНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 26/08ПндСдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 26/08ПндПоклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 26/08ПндИзвестный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова