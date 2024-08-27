Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Вторник 27 августа

16:10Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк 15:52Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили 15:41Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут 15:18На какие культурные мероприятия можно потратить баллы "Миллиона призов" 14:39Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры 12:25Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 12:00Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!" 11:00Галкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны 10:30Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии 09:59Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели 09:09Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 08:35Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков 06:15Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык 03:19ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате 00:14Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова 21:51Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 21:42ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию 20:56Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским 19:51Известный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 17:57Разведенку Лерчек сняли во время утех с женатым певцом: Подходит больше, чем бывший 17:35У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова 17:27Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой 17:12"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 17:04Появление Костомарова на публике в окружении медсестер вызвало ажиотаж 16:31"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом 16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 17:23"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 15:17На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания 12:34Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 11:29Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб 10:19Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон 06:17Легенде советского кино Тереховой исполнилось 82 года: вспоминаем самую яркую роль актрисы 03:236 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро 00:33Как отличить натуральный камень от подделки? 18:0241-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял 16:23Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома 14:05Ностальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру 12:11Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли 10:06Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут

Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут
329

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись, сообщил адвокат последнего.

Еще весной общественность узнала о начале бракоразводного процесса между Алсу и Яном Абрамовым. Что стало причиной расставания супругов, общественности доподлинно неизвестно. Певица лишь намекала на неверность мужа, а разлучницей якобы была модель Анастасия Решетова. Именно бывшую избранницу рэпера Тимати артистка обвинила во вранье, когда первая говорила о недопустимости романов с женатыми.

На фоне слухов об измене появлялись и другие новости, касающиеся развода Алсу и Абрамова. Например, стало известно о разделе имущества, которое за 18 лет брака нажили супруги. Так, певица отказалась от предложенных бизнесменом активов на пару миллиардов рублей, поскольку общая стоимость накопленного имущества может превысить отметку в 10 миллиардов.

Во вторник, 27 августа, официально объявлено о разводе Алсу и Яна Абрамова. По словам адвоката Александра Добровинского, представляющего в суде интересы бизнесмена, в данном деле поставлена точка. Как отметил юрист, совсем недавно стали известны некие обстоятельства, которые делают брак между певицей и предпринимателем невозможным.

Алсу и Ян Абрамов. Фото: соцсети

Однако раздел имущества Алсу и Ян Абрамов продолжат. Артистка намерена урегулировать данный вопрос исключительно с помощью суда.

Телеграм канал

27 августа 2024, 15:41
Алсу. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
РЕН ТВ• Требует проверки

Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

По теме

У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова

Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный
Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк

Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк
Леонид Агутин и Анжелика Варум приехали в Сочи под занавес конкурса "Новая волна". На Черноморском побережье было жарко! Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года.

Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили

Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили
Светлана Дружинина оказалась в центре внимания СМИ. Журналисты которые распространили слухи о госпитализации Народной артистки России. В ответ на эти сообщения актриса сделала официальное заявление.

Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры

Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры
Лариса Долина переживает тяжелые времена. Недавно вся страна обсуждала неприятную историю, в которую оказался втянута Лариса Долина.

Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе

Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе
Певец Шура случайно проговорился в беседе с журналистами и выдал тайну Глюкозы. В июле певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, опозорилась во время концерта в Красноярске.

Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!"

Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!"
Новый облик Филиппа Киркорова стал главной, пожалуй, сенсацией конкурса "Новая волна", который 28 августа завершится в Сочи. Впрочем, король российской эстрады остался верен себе – он потряс не только новыми бицепсами и сексуальным торсом, но и громкими заявлениями. Яна Рудковская на красную дорожку для чего-то приходила с туго набитой пятитысячными купюрами дамской сумочкой.

Выбор читателей

26/08Пнд"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 25/08ВскПравдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 25/08Вск"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 27/08ВтрНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 25/08ВскДочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 26/08ПндСдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист