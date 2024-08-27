Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись, сообщил адвокат последнего.

Еще весной общественность узнала о начале бракоразводного процесса между Алсу и Яном Абрамовым. Что стало причиной расставания супругов, общественности доподлинно неизвестно. Певица лишь намекала на неверность мужа, а разлучницей якобы была модель Анастасия Решетова. Именно бывшую избранницу рэпера Тимати артистка обвинила во вранье, когда первая говорила о недопустимости романов с женатыми.

На фоне слухов об измене появлялись и другие новости, касающиеся развода Алсу и Абрамова. Например, стало известно о разделе имущества, которое за 18 лет брака нажили супруги. Так, певица отказалась от предложенных бизнесменом активов на пару миллиардов рублей, поскольку общая стоимость накопленного имущества может превысить отметку в 10 миллиардов.

Во вторник, 27 августа, официально объявлено о разводе Алсу и Яна Абрамова. По словам адвоката Александра Добровинского, представляющего в суде интересы бизнесмена, в данном деле поставлена точка. Как отметил юрист, совсем недавно стали известны некие обстоятельства, которые делают брак между певицей и предпринимателем невозможным.

Однако раздел имущества Алсу и Ян Абрамов продолжат. Артистка намерена урегулировать данный вопрос исключительно с помощью суда.