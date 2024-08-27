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Вторник 27 августа

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Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе

Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе
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Певец Шура случайно проговорился в беседе с журналистами и выдал тайну Глюкозы.

В июле певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, опозорилась во время концерта в Красноярске. Во время выступления исполнительница вела себя, по мнению зрителей, не совсем адекватно, чесалась, гладила свое тело и страно вытаращивала глаза.

Глюк’oZа объяснила свое состояние приемом антидепрессантов на фоне стресса после смерти любимой бабушки и нападков бывшего продюсера Максима Фадеева. Однако поклонники не поверили знаменитости и, как оказалось, были в чем-то правы. Ведь немного позже появилась информация, что родственники решили поместить певицу в рехаб. По слухам, Наталья так и не легла в клинику, а проходила лечение дома, выполняя все рекомендации медиков.

В ее окружении говорили, что Глюкоза отказалась ложиться в реабилитационный центр, поскольку опасалась очередной волны хайпа. Но теперь певец Шура в беседе с представителями прессы раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе.

Оказывается, исполнительница хита "Юра" все-таки прошла лечение в медицинском учреждении, но сделала это тайно. Шура сообщил, что родители поместили Ионову в рехаб, откуда она уже благополучно выписалась. На вопрос, что же происходило с Глюкозой на самом деле, певец ответить не смог.

Телеграм канал

27 августа 2024, 12:25
Глюкоза. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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