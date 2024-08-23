Диетолог раскрыла секрет похудения Ковальчук после родов

Юлия Ковальчук удивительно быстро пришла в форму после рождения второго ребенка.

После родов практически каждая женщина страдает от лишнего веса, который набирает во время беременности. Кто-то так и остается в своей новой форме, другие прилагают все усилия, чтобы вернуть себе стройную фигуру.

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук не так давно похвасталась своим подтянутым телом. Поклонники восхитились: "Это после двоих детей!". Врач-диетолог Наталья Лазуренко раскрыла секрет похудения Ковальчук после родов.

По словам эксперта, для того, чтобы вес изменился, нужны определенные причины. Лишний вес может быть последствием гормонального сбоя, нарушения обмена веществ или наследственной предрасположенностью. А также вес может увеличиваться из-за физиологических причин, к которым относится в том числе беременность.

Ковальчук рассказывала поклонникам, что во время своего интересного положения набрала 14 кг. С точки зрения медицины, такой набор веса считается абсолютно нормальным. Поэтому через 7 месяцев Юлии удалось вернуться к своей стройной фигуре.

Несомненно, многое также зависит и от образа жизни. Так, певица с ее активным ритмом выкладывалась по максимуму. Также она вела себя и до беременности. Поэтому ее организм быстро приспособился к прежним условиям. Звезда уделяет некоторые время и занятиям спортом, следит за питанием, употребляя в основном блюда по средиземноморскому меню.

Диетолог не исключает, что Ковальчук может использовать и какие-то уходовые процедуры для более быстрого и качественного восстановления своего тела.