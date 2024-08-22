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Четверг 22 августа

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Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене

Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене
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Ксения Бородина уже не первый день привлекает внимание общественности своими отношениями с блогером Николаем Сердюковым. Пара недавно открыто заявила о своих чувствах, и теперь их роман стал настоящим событием в соцсетях.

Подписчики с нетерпением следят за каждым шагом влюбленных, задавая вопросы о том, как они познакомились и какие у них планы на будущее. Недавно Ксения побывала на свадьбе подруги и поймала букет невесты, что вызвало бурю обсуждений среди ее поклонников. Многие уверены, что это знак, и свадьба с Сердюковым не за горами.

Однако сама телеведущая решила внести ясность в ситуацию. Она отметила, что не спешит связывать себя узами брака и предпочитает наслаждаться текущим состоянием отношений. "Всему свое время. Дайте кайфануть от состояния. Сразу быт, дети, семья… Давайте пока без брака", — заявила Бородина.

Ксения дважды была замужем и имеет двух дочерей от предыдущих браков, что делает ее более осторожной в вопросах личной жизни. Понимание ответственности за детей и сложные отношения с бывшими мужьями, которые не всегда исполняют свои обязательства по алиментам, заставляют ее подходить к новым отношениям взвешенно.

Подписчики активно обсуждают каждую деталь из жизни Бородиной и Сердюкова, воспринимая их роман почти как сериал. Ксения понимает этот интерес, но призывает фанатов не спешить с выводами о свадьбе. Она уверена, что их связь — это не просто мимолетное увлечение, а нечто большее. Однако сейчас для нее важнее наслаждаться моментом и строить отношения без давления со стороны общественности.

Кроме того, Бородина высказалась на тему того, считает ли изменой поход мужчины на сеанс интимного массажа. "Конечно, измена. Ему же интимные услуги предоставляют. Для меня измена — это предательство любимого человека. Все, что ты скрываешь, где ты не уверен, где у тебя чувства к другому — все это измена", — написала она.



Телеграм канал

22 августа 2024, 09:28
Ксения Бородина. Фото: Феликс Грозданов
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Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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