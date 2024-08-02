Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о борьбе с жутким стрессом после смерти актрисы

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о том, как справляется с горем и стрессом после трагической утраты. Жизнь девушки кардинально изменилась.



В конце мая мир узнал о смерти Заворотнюк, которая боролась с агрессивной формой рака на протяжении последних пяти лет. Эту болезнь ей диагностировали после рождения дочери Милы, и слухи о том, что глиобластома могла быть спровоцирована ЭКО в позднем возрасте, только добавили тревоги и вопросов в жизни семьи.

Прощание с актрисой состоялось 1 июня, и ее похоронили на Троекуровском кладбище. Первое время родственники регулярно навещали могилу, пытаясь найти утешение в памяти о любимом человеке. Старшая дочь Анна вернулась в соцсети спустя 40 дней после смерти матери. Она старается продолжать жить своей обычной жизнью, но не может избежать публикаций, связанных с потерей родного человека.

Недавно Анна поделилась с подписчиками фотографией из салона красоты, где ей сделали уход за волосами и окрашивание. Это стало для нее способом справиться со стрессом. "Я без ума от новой прически", — написала она. Поклонники поддержали ее, отметив, как изменения ей к лицу и подчеркнув сходство с покойной матерью.

Кроме того, Анна рассказала о медитациях, которые практикует много лет. По ее словам, этот процесс помогает ей находить внутренний баланс и справляться с эмоциями. Медитация способствует выработке гормонов счастья и радости, что особенно важно в такие трудные времена.

Она не только заботится о своем эмоциональном состоянии, но и поддерживает близких. В этом месяце Анна свозила бабушку Валентину Борисовну на родину в Нижегородскую область. Это мини-путешествие к корням оказалось необходимым для обеих женщин на фоне общей тоски по Анастасии.