Сын Джигарханяна получил пулю в голову от бандитов средь бела дня

58-летний сын знаменитого советского актера Армена Джигарханяна шокировал своих подписчиков в социальных сетях. Степан сообщил о нападении на него в Лас-Вегасе.



В своем блоге сын артиста опубликовал фотографии, на которых видно его увечья: разбитая бровь и фингал под глазом. Степан заявил, что получил пулю в голову, однако, к счастью, жизненно важные центры не были затронуты.

Происшествие произошло после его возвращения домой в Лас-Вегас, где он уже давно обосновался и ведет уединенный образ жизни. Степан не стал углубляться в детали нападения, оставив множество вопросов без ответов. Это событие вызвало широкий резонанс среди поклонников и друзей, которые выразили свою поддержку и беспокойство за его здоровье.

Нападение на сына известного артиста подчеркивает непростую реальность, с которой сталкиваются многие знаменитости. Несмотря на успешную карьеру отца, жизнь Степана сложилась иначе. Он предпочел уединение и спокойствие, что не уберегло его от насилия и угроз. Лас-Вегас, известный своими яркими огнями и развлечениями, также имеет свою темную сторону, о которой многие предпочитают не говорить.

Пока Степан восстанавливается после нападения, его близкие и поклонники надеются на скорейшее улучшение его состояния. В таких ситуациях важно помнить о поддержке и взаимопомощи, которые могут сыграть ключевую роль.