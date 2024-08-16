21 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном

Гордон назвала истинную причину развода Алсу Тесты Сенсационное заявление дочери Киркорова о матери Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Пятница 16 августа

18:1221 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном 18:11На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край" 17:48Лолита сделала сенсационное заявление о женитьбе Лепса на 18-летней избраннице 17:32"У нас прибавление": объявившая о пополнении в семье Гагарина показала малыша 17:13В народную программу команды Собянина в МГД войдут новые проекты поддержки ДНР 16:46Эксперт по туризму советует посетить площадку "Московского чаепития" 16:16"Пожалеешь еще сто раз": готовящейся к свадьбе Бородиной предрекли скорый конец 15:55Подхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали 15:23Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти 14:16ТЕСТ: Вставь пропущенное слово в знаменитую фразу из советского фильма 13:45Первый этап программы реновации завершён в 47 районах Москвы 13:05В Москве построят четыре спорткомплекса общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров 12:54Влюбленная Бородина готовится к свадьбе: торжество пройдет на Алтае 12:36Здание школы на 825 мест на Волоколамском шоссе готово почти на 90% 12:26Оголившаяся Орбакайте замечена в ночном клубе в компании чужих мужиков: шок 11:14Опозорившаяся Глюк'oZа наотрез отказалась лечиться 10:28Бари Алибасов серьезно болен: врачи поставили неутешительный диагноз 09:42Вскрылись страшные подробности аферы с Долиной: Пострадавших больше 08:49Павел Прилучный предъявил публике взрослого сына 04:43Вот где собака зарыта: королевский биограф рассказал правду о семье монархов 00:17Близкая подруга рассказала о проблемах в семье Леры Кудрявцевой 22:32Москвичей приглашают на фестиваль здорового образа жизни в парке "Ходынское поле" 22:015 самых популярных маршрутов онлайн-гида "Узнай Москву" в летний сезон 21:27Новый маршрут для прогулок по столице открыл фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" 21:12Гузеева перед возвращением в Россию отдала свою малышку чужим людям 20:55Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре: что ждет участников 20:23Новый облик станции Царицыно МЦД-2: создание комфортного транспортного хаба 19:51Новые жилые комплексы по программе реновации появятся в Конькове и Бескудниковском 19:49Известный певец раскрыл детали конфликта Градского и Пугачевой из-за оскорбительной выходки 19:15В Москве восстановят 17 домов с уникальными фасадными элементами 18:44Театр, музыка и наука ждут гостей форума "Москва 2030" в Гостином дворе 18:29Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери 18:10Посвященный пионерскому движению винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре 17:25Светящаяся от счастья Бабкина с молодым фаворитом показала малыша и произвела фурор 17:02В "Сколкове" установили огромный ноутбук в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" 16:43Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне 16:41Бесплатные показы и экскурсии: что ждет гостей Московской недели кино 16:00Московский универмаг российских дизайнеров "Лето": тренды и предпочтения покупателей 15:42Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили 15:31На форуме-фестивале "Москва 2030" проходят встречи с участниками СВО 14:02"За деньги да": обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам 13:30Тест: узнайте советский мультфильм по одному кадру 13:25На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму 12:02Москва: ТОП-5 развлечений на выходных 11:53В Москве протестируют все способы голосования 23 августа 11:42Для участников СВО подготовили экскурсионную программу в рамках "Москвы 2030" 11:36Катя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду 10:4852-летняя Марина Федункив беременна – СМИ 10:01Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой 09:49Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

21 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном

21 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном
124

Певица Наталья Штурм сообщила о расторжении брака.

В 2003 году Наталья Штурм, за плечами уже был один брак, вышла замуж за Игоря Павлова. Правда, супружеская жизнь не заладилась. Избранник начал поднимать на артистку руку. По крайней мере, о муже-тиране говорила сама певица. В итоге было принято решение о раздельном проживании, а потом исполнительница хита "Школьный роман" увлеклась другими мужчинами.

И лишь недавно Наталья Штурм стала официально свободной женщиной. В своем блоге в популярной социальной сети артистка предъявила общественности документ о расторжении брака с Игорем Павловым. "Официально разведена", – написала 58-летняя исполнительница на опубликованном снимке.

Наталья Штурм. Фото: соцсети

Несмотря на то, что Наталья Штурм охотно делится с поклонниками деталями личной жизни, ясности она не вносит, поскольку меняет ухажеров как перчатки. Например, недавно певица рассказывала о времяпрепровождении с неким Беном, который снял для встречи с ней виллу, а потом она удивила народ заявлением о щедром подарке для любимого. По словам певицы, она решила подарить любовницу квартиру.

Но так ли все на самом деле, точно сказать нельзя. Некоторые интернет-пользователи, которые читают блог артистки, не всегда доверяют тому, что она говорит, и открыто это выражают.

Телеграм канал

16 августа 2024, 18:12
Наталья Штурм. Фото: YouTube / @RTVItainment
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Ксенофонтова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

"Теперь я богатая": на Наталью Штурм обрушилось наследство

Себя не бережет: состояние 58-летней Натальи Штурм резко ухудшилось
Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Лолита сделала сенсационное заявление о женитьбе Лепса на 18-летней избраннице

Лолита сделала сенсационное заявление о женитьбе Лепса на 18-летней избраннице
На недавнем концерте Лолиты Милявской произошло нечто неожиданное, что привлекло внимание поклонников и СМИ. Певица вышла на сцену в весьма провокационном наряде. Однако это было лишь началом ее сюрпризов.

"У нас прибавление": объявившая о пополнении в семье Гагарина показала малыша

"У нас прибавление": объявившая о пополнении в семье Гагарина показала малыша
Певица Полина Гагарина принимает поздравления от поклонников. Полина Гагарина — мать двоих детей, которые родились в разных браках.

"Пожалеешь еще сто раз": готовящейся к свадьбе Бородиной предрекли скорый конец

"Пожалеешь еще сто раз": готовящейся к свадьбе Бородиной предрекли скорый конец
Телеведущая Ксения Бородина кичится новыми романтическими отношениями в Сети. Публика же относится к этому скептически. Еще год назад Ксения Бородина с претензией ко всем влюбленным высказывала о необходимости скрывать личную жизнь от посторонних глаз.

Подхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали

Подхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали
Курортный сезон подходит к концу. Не все артисты провели свой отдых без приключений. Наташа Королева посетила Сочи и Абхазию с сыном Архипом и его девушкой Мелиссой.

Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти

Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти
16 августа исполняется 7 лет со дня смерти Веры Глаголевой. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле актрисы на престижном Троекуровском кладбище столицы. Вера Глаголева ушла из жизни рано – в 61 год.

Выбор читателей

15/08ЧтвРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского 15/08ЧтвОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву 15/08ЧтвВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой 14/08Срд"Это очень опасная штука": Девятова рассказала о зависимости SHAMAN'a 15/08ЧтвКатя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду 14/08СрдВсе как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников