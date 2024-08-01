Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге

Некрополь Александро-Невской Лавры в Петербурге – один из самых престижных в стране. Тут покоятся музыканты, политики, актеры, художники.... Именно тут было решено хоронить и Гордона...

Никольское кладбище Александро-Невской Лавры появилось в 1861 году. Название оно получило по имени церкви св. Николая Мирликийского, построенной на средства лесопромышленника Николая Русанова, устроившего в цокольном этаже храма семейную усыпальницу.

Кладбище действующее. Среди самых известных и посещаемых могил здесь – захоронения Галины Старовойтовой и Анатолия Собчака. Но это из современных. А из более старых можно выделить памятники управляющему Петергофскими дворцами и парками Сергею Сперанскому, генералу от артиллерии Георгию Соханскому, младшему брату драматурга Александра Островского Михаилу, певцу-баритону Леониду Яковлеву...

Как писал поэт Роберт Рождественский: "Здесь похоронены сны и молитвы. // Слезы и доблесть. "Прощай!" и "Ура!". // Штабс-капитаны и гардемарины. // Хваты полковники и юнкера".

Григорий Гордон покоится тоже здесь. Он прожил всего 68 лет, но память о нем жива и сегодня. Этот журналист, публицист и врач был участником Первого сионистского конгресса в Базеле, сотрудничал с журналом "Русская мысль".

12 августа исполнится 93 года с тех пор, как его нет на свете. Но наверняка в этот день на его могиле появятся цветы. Найти могилу легко – она находится почти рядом с памятником Анатолию Собчаку близко от входа на кладбище.

