Как Киркоров отреагировал на новый удар Успенской – ответил адвокат Добровинский

Судебные разбирательства между Киркоровым и Успенской продолжают набирать обороты. Они по-прежнему вызывают интерес и обсуждения в обществе.



Все началось с того, что Киркоров подал на Успенскую в суд из-за обвинений в женоненавистничестве после ее высказываний в шоу "Алена, блин". Долгие годы дружбы и обмена подарками были подорваны этим конфликтом.

В ответ на иск Киркорова Успенская также решила подать на него в суд, утверждая, что он назвал ее "попрошайкой" в интервью. Однако первоначальный иск был отозван, а теперь Любовь Успенская вновь обратилась в суд с новым иском. Но, как сообщил адвокат Филиппа Киркорова, сам артист не отреагировал на этот иск и не обратился за помощью.

По мнению адвоката, иск о слове "попрашайка" скорее всего обречен на провал из-за последних событий. Успенская столкнулась с скандалом вокруг неопубликованного интервью и требовала компенсацию как для себя, так и для клиентки. Эти разногласия между сторонами могут быть связаны с недавними конфликтами Успенской с журналистами.

Беседа певицы с ведущей Лаурой Джугелией стала поводом для новых разногласий. Успенская, по словам съемочной группы, высказала негативные моменты о коллегах, включая и Киркорова. После корректировки беседы журналисткой, Успенская была недовольна и потребовала публикации интервью без изменений. Ситуация обострилась, и сейчас Любовь Успенская требует от журналиста значительную финансовую компенсацию за потраченное время.

Конфликты между известными личностями привлекают большое внимание публики и вызывают широкие обсуждения в СМИ. Решение суда в этом споре окажется ключевым для определения дальнейших отношений между участниками конфликта и может иметь серьезные последствия для обеих сторон.