"Извращенец": Басков потерял дар речи из-за выходки Лазарева на федеральном канале

Певец Сергей Лазарев шокировал публику своим появлением на телевизионном шоу.

Кажется, Сергей Лазарев без дела не сидит. Хотя в его аккаунте регулярно появляются фотографии с отдыха, певец не только успевает записывать новые песни и снимать клипы, но и активно участвует в съемках различных проектов. Постоянная занятость 41-летнего артиста вызывает не только восхищение, но и удивление: непонятно, откуда он берет силы.

Например, недавно Сергей Лазарев появился в шоу телеканала НТВ "Маска" как специальный гость. Он выступил перед публикой с песней "Сокровища Черного моря", скрываясь в костюме Ската. Артист изменил свой голос, чтобы члены жюри его не узнали. И у него получилось ввести их в заблуждение.

Когда Лазарев снял маску, члены жюри, в частности, Николай Басков, потеряли дар речи. Они были шокированы выходкой Лазарева на сцене. Эксперты даже и предположить не могли, что услышанный ими голос принадлежит исполнителю хита "В самое сердце". "Ты вокальный извращенец", – сказал Николай певцу.

Ведущий шоу "Маска" отметил, что Николай Басков должен был сразу узнать голос Сергея Лазарева, так как в последнее время проводит с ним много времени. Напомним, недавно состоялась премьера нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!", ведущими которого являются Николай и Сергей.