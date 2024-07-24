ТЕСТ по любимому фильму "Карнавал" с Ириной Муравьевой

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Советский художественный двухсерийный фильм "Карнавал", снятый в режиссером Татьяной Лиозновой на Киностудии имени М. Горького, занял 9-е место по итогам проката 1982 года – его посмотрели 30,4 млн зрителей. И до сих пор по телевизору он идет с высокими рейтингами. Давайте вспомним детали любимой картины с Ириной Муравьевой!

1. Как зовут цыганку в фильме? А – Сара; Б – Ирма; В – Карма. 2. У Жозефины Викторовны есть сын. Сколько ему лет и как его зовут? А – Димка, 12 лет; Б – Колька, 10 лет; В – Петька, 15 лет. 3. Как зовут соседскую кошку, которая живет в коммуналке у отца Нины Соломатиной? А – Белка; Б – Стрелка; В – Зайка. 4. В каком городе живет Нина Соломатина? А – Оханск; Б – Заступинск; В – Рязань. 5. Что, помимо платья "сафари", девчонки заказали Нине купить в ГУМе? А – Заколки; Б – Шпильки; В – Губную помаду. 6. Что читатла на вступительном экзамене в театральном училище Нина? А – Алексей Апухтин "Сумасшедший". Б – Яков Полонский,"Сумасшедший"; В – Александр Пушкин, "Элегия". 7. В какую фирму по обслуживанию населения устроилась Нина? А – "Заря" Б – "Успех"; В – "Солнышко".

ОТВЕТЫ 1 – В – Карма; 2 – А – Димка, 12 лет; 3 – В – Зайка; 4 – А – Оханск; 5 – Б – Шпильки; 6 – А – Алексей Апухтин "Сумасшедший"; 7 – А – "Заря".