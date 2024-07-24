ТЕСТ по любимому фильму "Карнавал" с Ириной Муравьевой

1. Как зовут цыганку в фильме?
А – Сара;
Б – Ирма;
В – Карма.
2. У Жозефины Викторовны есть сын. Сколько ему лет и как его зовут?
А – Димка, 12 лет;
Б – Колька, 10 лет;
В – Петька, 15 лет.
3. Как зовут соседскую кошку, которая живет в коммуналке у отца Нины Соломатиной?
А – Белка;
Б – Стрелка;
В – Зайка.
4. В каком городе живет Нина Соломатина?
А – Оханск;
Б – Заступинск;
В – Рязань.
5. Что, помимо платья "сафари", девчонки заказали Нине купить в ГУМе?
А – Заколки;
Б – Шпильки;
В – Губную помаду.
6. Что читатла на вступительном экзамене в театральном училище Нина?
А – Алексей Апухтин "Сумасшедший".
Б – Яков Полонский,"Сумасшедший";
В – Александр Пушкин, "Элегия".
7. В какую фирму по обслуживанию населения устроилась Нина?
А – "Заря"
Б – "Успех";
В – "Солнышко".
ОТВЕТЫ
1 – В – Карма;
2 – А – Димка, 12 лет;
3 – В – Зайка;
4 – А – Оханск;
5 – Б – Шпильки;
6 – А – Алексей Апухтин "Сумасшедший";
7 – А – "Заря".