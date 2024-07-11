"Полгода боялась": Рита Дакота скрывала от поклонников ошеломляющую новость

Певица Рита Дакота сделала то, о чем долго мечтала.

Рита Дакота стала популярной певицей во многом благодаря проекту "Фабрика звезд", на который она попала в 2007 году. Уже тогда артистка предпочитала выступать с собственным материалом, заявила о себе как об авторе-исполнителе. Позднее ее песни начали покупать известные в странах СНГ певцы. Многие композиции становились хитами.

Успехами в сольной карьере Рита Дакота тоже может похвастаться. Артистка трепетно относится к каждому записанному альбому, ведь в песнях она делится своими эмоциями, переживаниями, историей. Вокруг себя она собрала людей, которые целиком и полностью поддерживают ее творческие проекты, помогают в достижении смелых целей.

Так, последние полгода Рита Дакота скрывала от поклонников ошеломляющую для них новость – она решила выйти на международный уровень. Певица уже записала несколько композиций на английском языке. Более того, артистка представила наработки западному лейблу.

"Полгода боялась рассказывать подписчикам, что мечтаю выйти на мировой рынок", – призналась исполнительница.

Фото: скриншот соцсети

Теперь Рита Дакота с нетерпением ждет, когда сможет официально представить фанатам новые композиции. Поклонники же завалили кумира сообщениями, в которых выразили свою бесконечную поддержку. "Только вперед", "Кажется, куда еще круче, но, оказывается, это возможно", "Поздравляю", – пишут певице люди.