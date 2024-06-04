Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд

На этой неделе исполнится 9 дней со дня смерти Анастасии Заворотнюк. Кончина звезды театра и кино до сих про продолжает обсуждаться народом. И всплывают все новые подробности ухода.

Как говорят, последние дни артистка провела в хосписе для неизлечимо больных. Она перестала ходить и практически не вставала. А адские головные боли приходилось купировать серьезными наркосодержащими препаратами. Болезни изменила ее – Заворотнюк буквально усохла.

Сердце Анастасии Юрьевны остановилось в ночь на 29 мая. Тело отвезли в морг, раздели и совершили важный обряд – омовение. Православие говорит о непорочности и чистоте новопреставленного при отходе души к Господу. Поэтому очистительный обряд позволяет умершему предстать перед Божьим судом в чистом и светлом состоянии, в котором он пребывал при крещении.

При этом мыть покойника рекомендуется через час после наступления смерти. За это время расслабляются все мышцы, вытекают биологические жидкости, остывает тело.

Эта древняя традиция мытья мертвого тела появилась еще в дохристианский период. Представители многих народов верили, что с помощью воды покойного покидают все земные страхи и страдания. А мучившейся от рака Заворотнюк в последние пять земных лет их было очень много...

После древнего обряда омовение телом умершей актрисы занимался танатокосметолог, который при помощи специальных средств сделал так, что казалось, будто покойница просто безмятежно спит.