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Пятница 2 августа

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Вред стремительного похудения и распространенные ошибки

Вред стремительного похудения и распространенные ошибки
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Стремительное похудение – соблазнительная перспектива, особенно, когда впереди важное событие или долгожданный отпуск. Нюансами с читателями "Дни.ру" решила поделиться Мучник Станислава – шеф-нутрициолог, шоколатье, бренд-шеф кофейни SPY DOG, Санкт-Петербург.

Как нутрициолог с многолетним опытом, я хочу предостеречь вас от стремительного похудения. Быстрая потеря веса часто сопровождается серьезными рисками для здоровья и неустойчивыми результатами. Во-первых, разберем пять распространенных ошибок, которые совершают люди, стремясь быстро похудеть:

1. Экстремальные диеты и голодание. Одной из самых частых ошибок является полный отказ от пищи или резкое ограничение калорий. Организм воспринимает это как стресс и начинает экономить энергию. В итоге, после окончания диеты, потерянный вес быстро возвращается с "друзьями".

2. Отказ от макронутриентов. В стремлении сбросить килограммы исключаются целые группы продуктов, такие как углеводы или жиры, что приводит к дефициту необходимых питательных веществ, слабости, проблемам с кожей и волосами, а также ухудшению самочувствия.

3. Избыточные физические нагрузки. Вдохновленные желанием быстро похудеть, некоторые начинают интенсивно тренироваться, не учитывая возможности своего организма. Это может привести к травмам, переутомлению и даже ухудшению иммунитета.

4. Употребление сомнительных препаратов и добавок. Рынок предлагает множество "чудо-средств" для похудения, которые часто не имеют научных доказательств эффективности и могут содержать опасные компоненты. Без консультации с врачом использование таких препаратов может нанести серьезный вред здоровью.

5. Игнорирование психологического аспекта. Стремительное похудение часто сопровождается стрессом и эмоциональными перепадами. Отказ от любимой пищи и постоянное чувство голода могут привести к срывам и расстройствам пищевого поведения.

Мучник Станислава. Фото: пресс-служба

Похудение должно быть осознанным и постепенным. Очень важно не только сосредоточиться на диете и упражнениях, но и уделить внимание общему состоянию здоровья. Здесь на помощь приходят анализы и консультации с нутрициологом.

Почему важны анализы?

1. Определение дефицита витаминов и минералов. Перед началом любой диеты важно понять, каких элементов не хватает в организме, чтобы скорректировать питание и избежать осложнений.

2. Проверка гормонального фона. Гормональные нарушения часто являются причиной набора веса. Анализы помогут выявить проблемы и скорректировать их с помощью диеты и биодобавок.

3. Оценка работы внутренних органов. Печень, почки и ЖКТ играют ключевую роль в метаболизме. Анализы покажут, как функционируют эти органы и есть ли необходимость в их поддержке.

Консультация с нутрициологом:

1. Индивидуальный подход. Каждый организм уникален, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Нутрициолог поможет разработать план питания, учитывая ваши особенности и цели.

2. Сбалансированное питание. Специалист подберет рацион, который обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами, поможет избежать дефицитов и поддержит здоровье на всех этапах похудения.

3. Психологическая поддержка. Похудение – это не только физический, но и эмоциональный процесс. Нутрициолог поможет справиться с трудностями, поддержит мотивацию и научит правильным пищевым привычкам.

Стремительное похудение – это миф, который часто приводит к разочарованию и проблемам со здоровьем. Подходите к этому процессу осознанно, обращайтесь к специалистам и будьте терпеливы. Здоровье – это главное, и оно стоит того, чтобы заботиться о нем правильно и с любовью.

Телеграм канал

3 июня 2024, 03:12
Фото: Midjourney / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды

Актриса Светлана Ходченкова.
Певица Пелагея.
Певица Полина Гагарина.
Юмористка Екатерина Варнава.
актриса Анна Михалкова.
Юмористка Екатерина Скулкина.
Писательница и ведущая Татьяна Устинова.
Певица Жасмин.
Певица Алла Пугачева.

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