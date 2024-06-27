Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением

Российская актриса описала Жерара Депардье как наглого и неуправляемого актера.

В недавнем интервью народная артистка России Наталья Гвоздикова рассказала о своих впечатлениях от работы с французским актером Жераром Депардье. По ее словам, он является выдающимся актером, однако он также известен своим вызывающим поведением, особенно когда дело касается употребления алкогольных напитков.

По словам Гвоздиковой, она впервые столкнулась с Депардье на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи в 1996 году, где он вел себя крайне неподобающим образом: напился, упал, сломал унитаз и разбил нос, а затем продолжал пить водку стаканами.

Когда актеры встречались на съемочной площадке, между ними возникали разногласия. Депардье считал, что Гвоздикова недостаточно знает творчество Достоевского и Шекспира, в то время как она полагала, что он плохо разбирается в личности Распутина, которого ему предстояло сыграть. При этом Жерар проявлял к Наталье знаки внимания, что она восприняла как симпатию с его стороны.

Напомним, Россия является особенным местом для Жерара Депардье. В 2013-м он получил российское гражданство, после чего нередко делился планами на жизнь в самой большой стране. Около шести лет назад он даже прописался в Новосибирске. Но в 2022-м из-за политической позиции отвернулся от РФ.