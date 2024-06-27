"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем

Актриса Екатерина Варнава откровенно рассказала о своей зависимости от алкоголя.

Не так давно Екатерина Варнава вернулась к работе после продолжительной жизни без камер, сцены и светских тусовок. В недавнем интервью актриса призналась, что у нее был непростой период, сопровождавшийся ежедневным распитием спиртных напитков. Им артистка заменила антидепрессанты, которые употребляла из-за стресса.

Звезда шоу Comedy Woman не стала скрывать, что в то время изменилась не только физически. Ее душевное состояние также претерпело изменения. В какой-то момент артистка осознала, что не сможет справиться с проблемой без участия психотерапевта.

"В полной мере ощутила, что такое бытовой алкоголизм", – рассказала Екатерина.

Когда Варнава поняла, что может спиться, она отказалась от спиртных напитков. Она прошла через личностную трансформацию прежде чем почувствовала, что больше не желает притрагиваться к бутылке. Знаменитость благодарна психологу, который своим профессионализмом помог выбраться из опасного состояния.

В интервью Екатерина Варнава также призналась в неприязни к замужеству. Актриса рассказала о печальном опыте, вспоминая брак с Александром Молочниковым. Подробнее об этом писали "Дни.ру".