Шок! Нетребко и Эйвазов разводятся спустя 10 лет совместной жизни

Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов ошарашили публику заявлением о расторжении брака.

В 2013 году Анна Нетребко рассталась с отцом своего сына Эрвином Шроттом спустя шесть лет романа, а уже в следующем году она объявила о помолвке с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым. В конце 2015-го коллеги сыграли пышную свадьбу в Вене, где в последние годы и жили.

И вот, на девятом году брака Анна и Юсиф объявили о разводе, не назвав причин. Они отметили, что в общей сложности провели вместе 10 лет. По словам супругов, решение о разрыве было для них тяжелым. Они также дали понять, что, несмотря на приведшие к столь грустному решению причины, остаются друзьями.

Объявление о разводе Нетребко и Эйвазова хоть и шокировало общественность, но назвать его полной неожиданностью тоже нельзя, поскольку ранее появлялся слух о разладе в семье артистов. Он был спровоцирован отказом Анны от посещения недавнего выступления супруга в московской консерватории.

Союз Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова хоть и был непродолжительным, но вызывал восхищение у публики. История красивой любви двух талантливых артистов, которые рукоплещет весь мир, мало кого оставляла равнодушным. Но, к сожалению, ничто не вечно.