ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?

Каждый из нас помнит школьные годы – беззаботную пору, полную самых ярких открытий и грандиозных побед. Но были ли эти победы только на спортивной площадке или на контрольной у доски?



Некоторые блестяще справлялись с задачами по химии, другие писали лучшие сочинения, а кто-то знал на зубок даты всех исторических событий. В каждой компании был тот самый эрудит, к которому обращались за помощью и чье мнение уважали.

Вспомните: тогда знания были настоящей ценностью. Без вездесущих соцсетей и смартфонов было гораздо лучше. Один запоминал факты из энциклопедий, другой с увлечением читал классику, третий превосходил учителя географии. Все было иначе — именно интеллектуальный потенциал определял авторитет и перспективы ученика, а не лайки, подписчики и кроссовки известного бренда.

Представьте: вы снова сидите за школьной партой, а перед вами – не только девчонка с косичками, но и вопросы из разных областей знаний. Одни кажутся легкими, как шутка первоклассника, а другие заставляют ломать голову. Но каждый вопрос – это возможность тряхнуть стариной, вспомнить школьную программу и даже стать по-человечески лучше.

Готовы ли вы к телепортации в прошлое? Хватит ли ваших знаний, чтобы стать душой компании, к которой все тянутся за советом? Сможете ли вы завоевать авторитет своим умом и эрудицией, как это делали прежде в школьные годы?

Проверьте себя! Этот тест – увлекательное путешествие в мир знаний и возможность почувствовать, каково это – быть самым умным в классе!

Телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?

1/5

Когда профессор Преображенский оживил Шарикова, он сказал "абырвалг", но какое слово было еще раньше?

а) Абыр

б) Арг

в) Валг

г) Ралг

2/5

Когда Менделеев создал таблицу химических элементов, он выделил кислород, но какой элемент в ней самый первый?



а) Гелий

б) Водород

в) Литий

г) Бериллий

3/5

Какой именно теме князь Василий III посвятил конкурс в первые годы XVI века?

а) Ум

б) Сила

в) Красота

г) Хитрость

4/5

В концепции "семи чакр" седьмая — Сахасрара, а как точно называется первая?

а) Аджна

б) Манипура

в) Свадхистхана

г) Муладхара

5/5

Всего Геракл совершил 12 подвигов, а с каким существом связан первый по счету?

а) Лев

б) Гидра

в) Кабан

г) Лань

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1 — а) — Абыр (слово-палиндром из романа Михаила Булгакова "Собачье сердце", 1925 года)

2 — б) — Водород (первая официальная версия таблицы Менделеева была представлена в 1869 году)

3 — в) — Красота (князь взял в жены участницу Соломонию Сабурову, однако развелся с ней в 1525 году)

4 — г) — Муладхара (в переводе с санскрита означает "корень", а детальное описание системы чакр появилось в XV веке)



5 — а) — Лев (царь Еврисфей поручил Гераклу ликвидировать Немейского льва около 1300 г. до нашей эры)