ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?

Некоторые блестяще справлялись с задачами по химии, другие писали лучшие сочинения, а кто-то знал на зубок даты всех исторических событий. В каждой компании был тот самый эрудит, к которому обращались за помощью и чье мнение уважали.
Вспомните: тогда знания были настоящей ценностью. Без вездесущих соцсетей и смартфонов было гораздо лучше. Один запоминал факты из энциклопедий, другой с увлечением читал классику, третий превосходил учителя географии. Все было иначе — именно интеллектуальный потенциал определял авторитет и перспективы ученика, а не лайки, подписчики и кроссовки известного бренда.
Представьте: вы снова сидите за школьной партой, а перед вами – не только девчонка с косичками, но и вопросы из разных областей знаний. Одни кажутся легкими, как шутка первоклассника, а другие заставляют ломать голову. Но каждый вопрос – это возможность тряхнуть стариной, вспомнить школьную программу и даже стать по-человечески лучше.
Готовы ли вы к телепортации в прошлое? Хватит ли ваших знаний, чтобы стать душой компании, к которой все тянутся за советом? Сможете ли вы завоевать авторитет своим умом и эрудицией, как это делали прежде в школьные годы?
Проверьте себя! Этот тест – увлекательное путешествие в мир знаний и возможность почувствовать, каково это – быть самым умным в классе!
Телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?
1/5
Когда профессор Преображенский оживил Шарикова, он сказал "абырвалг", но какое слово было еще раньше?
а) Абыр
б) Арг
в) Валг
г) Ралг
2/5
Когда Менделеев создал таблицу химических элементов, он выделил кислород, но какой элемент в ней самый первый?
а) Гелий
б) Водород
в) Литий
г) Бериллий
3/5
Какой именно теме князь Василий III посвятил конкурс в первые годы XVI века?
а) Ум
б) Сила
в) Красота
г) Хитрость
4/5
В концепции "семи чакр" седьмая — Сахасрара, а как точно называется первая?
а) Аджна
б) Манипура
в) Свадхистхана
г) Муладхара
5/5
Всего Геракл совершил 12 подвигов, а с каким существом связан первый по счету?
а) Лев
б) Гидра
в) Кабан
г) Лань
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1 — а) — Абыр (слово-палиндром из романа Михаила Булгакова "Собачье сердце", 1925 года)
2 — б) — Водород (первая официальная версия таблицы Менделеева была представлена в 1869 году)
3 — в) — Красота (князь взял в жены участницу Соломонию Сабурову, однако развелся с ней в 1525 году)
4 — г) — Муладхара (в переводе с санскрита означает "корень", а детальное описание системы чакр появилось в XV веке)
5 — а) — Лев (царь Еврисфей поручил Гераклу ликвидировать Немейского льва около 1300 г. до нашей эры)
Ну что, мальчишки и девчонки, посчитали баллы? За 5 правильных ответов каждому положена медаль всезнайки! А если ошиблись – не беда! Не оставайтесь на второй год, а просто пройдите тест сначала и улучшите свой результат!