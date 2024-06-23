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Cекреты SPF-кремов, о которых вы не знали | правило "двух пальцев"

Cекреты SPF-кремов, о которых вы не знали | правило "двух пальцев"
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SPF-кремы являются неотъемлемой частью ухода за кожей в летнее время, но многие из нас не знают обо всех их секретах. Вместе с "Дни.ру" основатель бренда Roz Mary, косметолог Наталья Ткаченко рассказывает о неожиданных свойствах SPF-кремов, которые помогут вам правильно защитить кожу от солнечных лучей и сохранить ее здоровье и красоту

Секрет №1. Защита от А и В

Когда дело касается выбора SPF-крема, важно помнить о необходимости защиты от двух типов ультрафиолетовых лучей: ультрафиолета типа A и ультрафиолета типа B. УФ-лучи типа B могут вызвать загар и ожоги, в то время как УФ-лучи типа A способствуют фотостарению кожи. Поэтому крем должен не только предотвращать ожоги, но и эффективно бороться с фотостарением, задерживая те лучи, которые могут проникнуть глубже и вызвать преждевременное старение и пигментацию. Поэтому при выборе крема следует обратить внимание на маркировку, указывающую на защиту от ультрафиолетовых лучей спектра A и B. Несмотря на различия в маркировке крема в зависимости от производителя и страны происхождения, необходимо убедиться, что продукт обеспечивает защиту от обоих видов ультрафиолетовых лучей. Обозначения могут быть различными: UVA, UVB, SPF (например, SPF 50), PA и плюсики. Эти метки свидетельствуют о высокой степени защиты от лучей спектра B и A.

Фото: пресс-служба

Секрет №2. Соблюдаем правила нанесения

Недостаточное количество нанесенного солнцезащитного крема снижает его эффективность. Важно помнить о необходимости наносить достаточное количество солнцезащитного крема для надёжной защиты от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Для обеспечения заявленного уровня защиты, такого как SPF 50, при активном солнечном излучении, например, на пляже, действует правило «двух пальцев». Это значит, что необходимо нанести две полоски крема длиной с ваш палец на лицо, шею, уши и остальное тело учитывая данную пропорцию. Только так солнце и загар не будут вредными.

Секрет №3. Обновляем косметичку по необходимости

Необязательно покупать разные средства с различным уровнем SPF для каждого сезона. Например, вместо того, чтобы иметь отдельный SPF 15 для зимы, SPF 30 для весны и SPF 50 для лета, можно обойтись одним кремом с максимальной защитой SPF 50 и просто регулировать количество наносимого продукта. Таким образом, при активном солнечном излучении или в жару, когда требуется максимальная защита, следуем «правилу двух пальцев». Весной используем тот же крем, но в меньшем количестве.

Фото: пресс-служба / Наталья Ткаченко

Секрет №4.Защита должна быть безопасной

Однократное использование крема на солнце не гарантирует надежной защиты. На пляже мы часто ошибочно полагаем, что однократного нанесения крема достаточно для полной защиты на весь день. Однако крем имеет свойство смываться во время купания или стекать с кожи при активном потоотделении. Даже при протирании лица полотенцем или руками мы можем удалять крем. Солнцезащитные фильтры могут быть нестабильны и терять свою эффективность через два часа, что требует регулярного обновления крема каждые два часа на пляже, независимо от того, купаемся мы или нет.

Секрет №5. Опасные часы

При регулярном и обильном нанесении крема, находясь, например, на экваторе или на Мальдивах, не стоит проводить весь день на открытом солнце. Важно уходить в тень в опасные часы, примерно с 11 утра до 16-17 часов вечера. Ни один крем не способен задерживать 100% ультрафиолетовых лучей. Максимум – 98%, но даже эти 2% лучей при «активном» солнце могут вызывать негативные последствия для кожи, такие как фотостарение, пигментация, рак кожи, ожоги и другие проблемы. Поэтому важно использовать дополнительные меры защиты, такие как тень, головной убор, солнцезащитные очки и защитная одежда.

Наталья Ткаченко.

Секрет №6. В России солнца мало

Следующий важный момент, который стоит упомянуть, связан с распространенным мнением о том, что жители более холодных регионов, например, России, не нуждаются в активной защите от солнечных лучей из-за относительно низкой солнечной активности. Некоторые даже аргументируют, что им необходимо получать больше витамина D и, следовательно, не стоит использовать средства защиты от солнца. Однако исследования показывают, что даже в регионах с высокой солнечной активностью, таких как Краснодарский край, многие люди испытывают дефицит витамина D.

Поскольку витамин D играет важную роль для нашего здоровья, современная медицина настаивает на том, что получение этого витамина через добавки является более надежным способом. Это предполагает консультацию с врачом, проведение анализов для определения уровня витамина D в организме и последующее назначение индивидуальной дозировки. Такой подход обеспечивает точный контроль и коррекцию уровня витамина D, что затруднительно достичь при пассивном получении его от солнечных лучей. Несмотря на это, рак кожи по-прежнему остается серьезной проблемой, которая продолжает распространяться. Даже в регионах с умеренным климатом, таких как Москва или Санкт-Петербург, мы сталкиваемся с высоким уровнем заболеваемости раком кожи и другими проблемами, такими как пигментация. Поэтому защита кожи от ультрафиолетовых лучей остается необходимой мерой предосторожности независимо от местоположения.

Помните, использование SPF-кремов является важным шагом в уходе за кожей, особенно в условиях солнечной активности. Только постоянное применение SPF-крема не только защищает от солнечных ожогов, но и сохраняет молодость и здоровье вашей кожи на многие годы.

Телеграм канал

23 июня 2024, 12:23
Наталья Ткаченко. Фото: пресс-служба / Наталья Ткаченко
Редакция / Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Дни.ру
Фото: Freepik.com
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

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