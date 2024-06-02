11 самых интересных фактов о сне

Любопытными фактами относительно сна с "Дни.ру" поделился Дмитрий Шабанов – эксперт в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости, пионер в сборе и интеграции инноваций для улучшения здоровья и качества жизни людей, основатель AGELAB.
Хроническое недосыпание, напротив, ослабляет иммунитет, усиливает тревожность, влияет на работу сердца, ухудшает память и концентрацию внимания. Сновидения, несмотря на существование отдельной науки сомнологии, до сих пор остаются весьма загадочной частью нашей жизни.
Луна влияет на сон
В дни, предшествующие полнолунию, люди засыпают позже и спят меньше, хотя причины этого не ясны. Синхронизацию сна человека с лунным циклом проанализировали авторы исследования с привлечением 98 человек из трех западных общин Тоба-Кум аргентинской провинции Формоза. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
Засыпание должно занимать 10-15 минут
Если вам требуется менее пяти минут, чтобы заснуть, это свидетельствует о хроническом недосыпе.
Откладывание сна на потом – удел только людей
Люди – единственные млекопитающие, которые добровольно лишают себя сна. Способность с одной стороны удобная, с другой вредная. У птиц и животных просто нет дедлайнов на работе, увлекательных сериалов и безлимитного интернета. Никто из них не заставляет себя вовремя ложиться спать, более того, мигрирующие птицы способны спать в полете, залетая в середину стаи и слегка взмахивая крыльями.
Циркадные ритмы человека управляются светом через сетчатку глаза
Доказанный факт: белые и синие лучи вызывают выработку норадреналина и кортизола, что делает нас бодрыми и активными. Желтые и красные лучи, наоборот, усиливают концентрацию мелатонина и серотонина, что нас успокаивает и готовит ко сну. Нарушение спектра освещения может ухудшать качество сна.
Дисания – когда утром еле встаешь с постели
Трудность вставать с постели по утрам — это состояние, называемое дисанией. Оно может сигнализировать о дефиците некоторых элементов питания, возможной депрессии или хронической усталости.
Депрессия может быть вызвана нарушением качества сна
Депрессия и тревожность могут быть вызваны нарушением не количества, а качества сна.
В 17 веке вставать посреди ночи было нормой
В XVII веке вставать посреди ночи было нормальным явлением. Люди спали в два этапа, закладывая себе час или два для молитвы, близости, общения или даже еды.
Отсутствие сна вызывает чувство голода
При недосыпе увеличивается субъективное чувство голода. Есть гипотеза, что это связано с повышением грелина, гормона голода, и снижением лептина, гормона насыщения, что приводит к повышенному аппетиту.
Японцы спят на работе и для них это норма
Статистика неумолима, японцы считаются одной из самых «неспящих» наций в мире. В среднем, жители Японии спят не дольше шести с половиной часов в день. Это нация трудоголиков. Сон на рабочем месте у них принято приравнивать к изнеможению и усталости от работы. Если японец уснул за офисным столом, значит работал настолько продуктивно, что у него просто не оставалось сил на вынужденный перерыв.
Цветное телевидение изменило наши сны
С появлением цветного телевидения уровень людей, видящих цветные сны, вырос в 5 раз, с 15% до 75%.
Круглосуточный доступ в интернет – самый отвлекающий фактор для сна
В жажде свежей дозы дофамина, гормона, который мы получаем при просмотре контента, мозг блокирует выработку мелатонина, гормона засыпания.