11 самых интересных фактов о сне

Треть своего существования на этой Земле мы спим, в среднем это 15-30 лет в зависимости от продолжительности жизни конкретного человека. Важность полноценного здорового сна переоценить невозможно, сон дарует энергию и работоспособность, здоровье и молодость.





Любопытными фактами относительно сна с "Дни.ру" поделился Дмитрий Шабанов – эксперт в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости, пионер в сборе и интеграции инноваций для улучшения здоровья и качества жизни людей, основатель AGELAB.

Хроническое недосыпание, напротив, ослабляет иммунитет, усиливает тревожность, влияет на работу сердца, ухудшает память и концентрацию внимания. Сновидения, несмотря на существование отдельной науки сомнологии, до сих пор остаются весьма загадочной частью нашей жизни.



Луна влияет на сон

В дни, предшествующие полнолунию, люди засыпают позже и спят меньше, хотя причины этого не ясны. Синхронизацию сна человека с лунным циклом проанализировали авторы исследования с привлечением 98 человек из трех западных общин Тоба-Кум аргентинской провинции Формоза. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Засыпание должно занимать 10-15 минут

Если вам требуется менее пяти минут, чтобы заснуть, это свидетельствует о хроническом недосыпе.

Откладывание сна на потом – удел только людей

Люди – единственные млекопитающие, которые добровольно лишают себя сна. Способность с одной стороны удобная, с другой вредная. У птиц и животных просто нет дедлайнов на работе, увлекательных сериалов и безлимитного интернета. Никто из них не заставляет себя вовремя ложиться спать, более того, мигрирующие птицы способны спать в полете, залетая в середину стаи и слегка взмахивая крыльями.

Циркадные ритмы человека управляются светом через сетчатку глаза

Доказанный факт: белые и синие лучи вызывают выработку норадреналина и кортизола, что делает нас бодрыми и активными. Желтые и красные лучи, наоборот, усиливают концентрацию мелатонина и серотонина, что нас успокаивает и готовит ко сну. Нарушение спектра освещения может ухудшать качество сна.

Дисания – когда утром еле встаешь с постели

Трудность вставать с постели по утрам — это состояние, называемое дисанией. Оно может сигнализировать о дефиците некоторых элементов питания, возможной депрессии или хронической усталости.

Депрессия может быть вызвана нарушением качества сна

Депрессия и тревожность могут быть вызваны нарушением не количества, а качества сна.

В 17 веке вставать посреди ночи было нормой

В XVII веке вставать посреди ночи было нормальным явлением. Люди спали в два этапа, закладывая себе час или два для молитвы, близости, общения или даже еды.

Отсутствие сна вызывает чувство голода

При недосыпе увеличивается субъективное чувство голода. Есть гипотеза, что это связано с повышением грелина, гормона голода, и снижением лептина, гормона насыщения, что приводит к повышенному аппетиту.

Японцы спят на работе и для них это норма

Статистика неумолима, японцы считаются одной из самых «неспящих» наций в мире. В среднем, жители Японии спят не дольше шести с половиной часов в день. Это нация трудоголиков. Сон на рабочем месте у них принято приравнивать к изнеможению и усталости от работы. Если японец уснул за офисным столом, значит работал настолько продуктивно, что у него просто не оставалось сил на вынужденный перерыв.

Цветное телевидение изменило наши сны

С появлением цветного телевидения уровень людей, видящих цветные сны, вырос в 5 раз, с 15% до 75%.

Круглосуточный доступ в интернет – самый отвлекающий фактор для сна

В жажде свежей дозы дофамина, гормона, который мы получаем при просмотре контента, мозг блокирует выработку мелатонина, гормона засыпания.