"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой

Опубликованы снимки ритуальной церемонии, которую провели влюбленные звезды фигурного катания, слова официального комментария прозвучали даже от мастера спорта СССР Татьяны Тарасовой – сообщает редакция РИА Новости.

Не успела еще молодежь из коньков вырасти, а уже опубликованы снимки с романтической церемонии помолвки, которую провели в ночном Санкт-Петербурге влюбленные Александра Трусова и Макар Игнатов, профессионалы в области одиночного фигурного катания. Слова для официального комментария о свадьбе 19-летней чемпионки и ее 23-летнего жениха прозвучали даже от мастер спорта СССР Татьяны Анатольевны Тарасовой.

"Прекрасная новость", — сообщает источник реакцию Тарасовой. Именно так заслуженный тренер СССР и легенда спорта восприняла союз 23-летнего юноши и 19-летней девушки с решением о свадьбе. Однако комментария в преддверии официального бракосочетания не миновали печальные слова из-за катания и развития в области карьеры, которое оставляют профессионалы ради семьи. Игнатов и Трусова, влюбленные не только друг в друга, но и в лед, провели ритуал помолвки, словно делая выбор в пользу романтической стороны жизни и бросая соревновательную, где обоим удалось вырасти, не снимая коньков.

"Я не успела ей [Александрой Трусовой] насладиться, мне бы хотелось ее увидеть, но думаю, что этого уже не произойдет", – такими опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой.