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9 лет назад ушла из жизни Жанна Фриске: вспоминаем яркие моменты карьеры певицы

9 лет назад ушла из жизни Жанна Фриске: вспоминаем яркие моменты карьеры певицы
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5 июня 2015 года Жанна Фриске покинула этот мир в возрасте 40 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Певица, актриса и танцовщица оставила яркий след в отечественном шоу-бизнесе и истории.

Детство и юность

Жанна родилась 8 июля 1974 года в Москве. Она была одним из близнецов, однако ее брат умер через несколько дней после рождения. Жанна росла в обычной семье и с ранних лет проявляла артистические способности.

В 1986 году у нее появилась младшая сестра Наташа, о которой Жанна всегда заботилась. Вместе с ней она посещала художественную школу и принимала участие в танцевальных кружках.

Карьера в "Блестящих"

В 1996 году Жанна присоединилась к поп-группе "Блестящие", которая в то время переживала пик популярности. Ее завораживающий голос и зажигательная энергия быстро завоевали сердца зрителей.

В составе группы Фриске выпустила ряд хитов, в том числе "Там, только там", "Солнышко", "За четыре моря". Группа много гастролировала и стала одной из самых успешных женских поп-групп в России.

Благодаря "Блестящим" Жанна обрела всероссийскую славу и стала одной из самых востребованных звезд шоу-бизнеса. Она была не только певицей, но и украшением многочисленных журнальных обложек, участницей телевизионных проектов и героиней светской хроники.

Сольная карьера

В 2003 году Жанна покинула группу "Блестящие" и начала сольную карьеру. Она выпустила два сольных альбома, "Жанна" и "Мой воздух", которые пользовались большой популярностью. Фриске успешно выступала в качестве сольной певицы, однако ее карьера была омрачена трагическими событиями в её личной жизни.

Борьба с болезнью

В 2013 году у Жанны Фриске был диагностирован рак головного мозга. Несмотря на тяжелое состояние, она мужественно боролась с болезнью. Ее поддерживали семья, друзья и поклонники, которые не теряли надежды на ее выздоровление.

В течение года Жанна проходила лечение в лучших клиниках мира. Казалось, что ей удалось победить болезнь, однако в 2015 году она вернулась с новой силой. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало. Она скончалась в окружении родных и близких, оставив неизгладимый след в сердцах миллионов людей.

Личная жизнь

Жанна Фриске была яркой и харизматичной женщиной, которая всегда привлекала к себе внимание мужчин. У нее было много романов, однако по-настоящему серьезные отношения она завязала с хоккеистом Александром Овечкиным.

Их отношения были страстными и бурными, но не выдержали испытания расстоянием. После того, как Овечкин подписал контракт с НХЛ и переехал в Америку, пара распалась.

В 2011 году Жанна Фриске познакомилась с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Их отношения развивались стремительно, и в 2012 году у пары родился сын Платон.

Однако счастье было недолгим. После обнаружения у Жанны рака ее отношения с Шепелевым ухудшились. После ее смерти между ним и родителями Жанны разгорелся конфликт из-за опеки над Платоном.

Наследие

Жанна Фриске была яркой и талантливой звездой, которая оставила неизгладимый след в российской культуре. Ее песни, фильмы и телепередачи продолжают радовать зрителей и слушателей.

Она была настоящим примером силы духа и мужества, сражаясь с тяжелой болезнью до конца. История ее жизни вдохновляет и напоминает нам о том, что даже перед лицом трагедии можно сохранять надежду и веру в будущее.

Телеграм канал

15 июня 2024, 10:07
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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