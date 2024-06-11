ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе

Любимые кинокартины мы знаем наизусть. Они давно разобраны на цитаты. Ведь многие фразы там, что называется, не в бровь, а в глаз. Давайте вспомним, насколько хорошо вы сможете по одной лишь фразе вспомнить фильм, в котором она звучала.

1. "Женщины, когда им под сорок, часто делают глупости"

А – "Служебный роман";

Б – "Берегись автомобиля";

В – "Москва слезам не верит".

2. "Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем"

А – "Самая обаятельная и привлекательная";

Б – "Гараж";

В – "Где находится нофелет?".

3. "Бросьте это все, выкиньте из головы и вернитесь — в семью, в коллектив, в работу!"

А– "Любовь и голуби";

Б – "Служебный роман";

В – "Три тополя на Плющихе".

4. "Это неправильно, что пенсию дают в старости. По-настоящему, ее надо давать от восемнадцати до тридцати пяти лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех, надо заниматься только личной жизнью".

А – "Карнавальная ночь";

Б – "Старики-разбойники";

В – "Ирония судьбы, или С легким паром!"

5. Алевтина Васильевна была женщина незамужняя и поэтому энергичная.

А – "Зигзаг удачи";

Б – "Бриллиантовая рука";

В – "Любовь и голуби".

6. "По счастью, у нас с вами разные мамы"

А – "Служебный роман";

Б – " Ирония судьбы, или С легким паром!";

В – "Невероятные приключения итальянцев в России".

ОТВЕТЫ

1 – А, 2 – Б, 3 – Б, 4 – Б, 5 – А, 6 – Б.