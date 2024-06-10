Тоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру

Мы собрали для вас четыре кадра из легендарных фильмов СССР. Вглядитесь в лица актеров, поймайте их эмоции, проанализируйте внутренний мир артистов и элементы в каждом из четырех кадров, уловите атмосферу минувшей эпохи – и угадайте советский фильм по одному-единственному кадру!
Сможете отличить киноленту 60-х от кинопроекта 70-х и кинокартины 80-х годов? А печальную драму от веселой комедии? Только истинные киноманы СССР справятся с этим тестом идеально. Остальные — совершат минимум одну ошибку. Готовы бросить вызов далекой памяти и приоткрыть окно в мир советской ностальгии? Тогда вперед – к звездам кинематографа СССР!
1. Присмотритесь. Этот человек в черном возле лужи кого-то напоминает. Кино называется ...
а) "Задача с тремя неизвестными"
б) "Трое в лодке, не считая собаки"
в) "Три года"
г) "Тройная проверка"
2. Сосредоточьтесь. Эти мужчина и женщина в белом определенно связаны. Они вдвоем снялись в кино под названием ...
а) "Варвара краса, длинная коса"
б) "Варькина земля"
в) "Варька"
г) "Шла собака по роялю"
3. Задумайтесь. Этих троих горных обитателей в головных уборах лишь киноманы помнят на все 100. Они сыграли в киноработе под названием ...
а) "Письмо из юности"
б) "Ждите писем"
в) "Пишите письма"
г) "Собачье сердце"
4. Вглядитесь. Эта большая компания людей нечасто врезается в память кинозрителю. Эти семь человек из фильма, и он называется ...
а) "Как стать счастливым"
б) "За счастьем"
в) "Собачий пир"
г) "Свое счастье"
А теперь смотрите правильные ответы, проверяйте себя, считайте количество очков от 0 до 4-х.
1 | а) Задача с тремя неизвестными (1979)
2
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б) Варькина земля (1969)
3 | в) Пишите письма (1981)
4 | г) Свое счастье (1979)
Похвалите себя за количество правильных ответов, а за ошибки в ответах не ругайте. Похлопайте себе или пройдите тест снова, поделитесь с друзьями или посмотрите полные кадры наследия эпохи СССР: каждому — свое.