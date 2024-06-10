Тоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру

Знакомые до боли киноленты ни с чем не перепутать. Какой пронзительный кадр, какие узнаваемые лица... А вы сможете угадать фильм СССР по одному-единственному кадру? Не ленитесь – проверьте себя!

Мы собрали для вас четыре кадра из легендарных фильмов СССР. Вглядитесь в лица актеров, поймайте их эмоции, проанализируйте внутренний мир артистов и элементы в каждом из четырех кадров, уловите атмосферу минувшей эпохи – и угадайте советский фильм по одному-единственному кадру!



Сможете отличить киноленту 60-х от кинопроекта 70-х и кинокартины 80-х годов? А печальную драму от веселой комедии? Только истинные киноманы СССР справятся с этим тестом идеально. Остальные — совершат минимум одну ошибку. Готовы бросить вызов далекой памяти и приоткрыть окно в мир советской ностальгии? Тогда вперед – к звездам кинематографа СССР!

1. Присмотритесь. Этот человек в черном возле лужи кого-то напоминает. Кино называется ...

а) "Задача с тремя неизвестными"

б) "Трое в лодке, не считая собаки"

в) "Три года"

г) "Тройная проверка"

2. Сосредоточьтесь. Эти мужчина и женщина в белом определенно связаны. Они вдвоем снялись в кино под названием ...

а) "Варвара краса, длинная коса"

б) "Варькина земля"

в) "Варька"

г) "Шла собака по роялю"

3. Задумайтесь. Этих троих горных обитателей в головных уборах лишь киноманы помнят на все 100. Они сыграли в киноработе под названием ...

а) "Письмо из юности"

б) "Ждите писем"

в) "Пишите письма"

г) "Собачье сердце"

4. Вглядитесь. Эта большая компания людей нечасто врезается в память кинозрителю. Эти семь человек из фильма, и он называется ...

а) "Как стать счастливым"

б) "За счастьем"

в) "Собачий пир"

г) "Свое счастье"

А теперь смотрите правильные ответы , проверяйте себя, считайте количество очков от 0 до 4-х.

1 | а) Задача с тремя неизвестными (1979)

2 | б) Варькина земля (1969)



3 | в) Пишите письма (1981)

4 | г) Свое счастье (1979)

Похвалите себя за количество правильных ответов, а за ошибки в ответах не ругайте. Похлопайте себе или пройдите тест снова, поделитесь с друзьями или посмотрите полные кадры наследия эпохи СССР: каждому — свое.