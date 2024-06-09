Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру

Приглашаем всех знатоков СССР, которые желают пройти тест от нашей редакции! Специально для вас ›Дни.ру‹ подготовили 5 кинокартин СССР, 5 кадров, 5 вопросов. К каждому заданию дается 4ре варианта ответа, но правильный только 1 из них!
Наверняка вы идеально знаете снятые в 60-е фильмы СССР: «Три плюс два» (снятый на киностудии Горького в 63-м), «Бриллиантовая рука» (снятый на киностудии ‹Мосфильм› в 68-м), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (снятый на той же киностудии ‹Мосфильм› в 64-м),
Но это далеко не все богатство эпохи СССР! Скорее прокрутите в памяти киноленты эпохи 50-х, 70-х, 80-х, чудеса! Это <Любовь и голуби>, и <Будьте моим мужем>, и <Кавказская пленница>, и <Дама с попугаем>, неспроста локацией для многих шедевров советского производства были выбраны именно курорты.
Если вопросов нет, начинайте тест!
1. Отгадаете название кино, в котором есть этот кадр?
а* — Асса
б* — Кавказская пленница
в* — Старик Хоттабыч
г* — Дубравка
2. Отгадайте кинопроект, в котором есть этот кадр?
а* — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
б* — Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
в* — Алые паруса
г* — Опекун
3. Сможете отгадать курортную киноработу, к которой относится этот кадр?
а* — Дама с попугаем
б* — Три плюс два
в* — Из жизни отдыхающих
г* — Моя морячка
4. Давайте отгадаем киноназвание, с которым связан этот кадр?
а* — Бриллиантовая рука
б* — Бегущая по волнам
в* — Путешествие будет приятным
г* — Будьте моим мужем
5. Может быть, вы уже отгадали, как называется при взгляде на этот кадр?
а* — Дамы приглашают кавалеров
б* — Танцплощадка
в* — В городе Сочи темные ночи
г* — Любовь и голуби
Смотрим и проверяем ответы на тест?
1 >> а*: "Асса" (1987)
2 >> б*: "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" (1984)
3 >> в*: "Из жизни отдыхающих" (1980)
4 >> г*: "Будьте моим мужем" (1981)
5 >> г*; "Любовь и голуби" (1984).