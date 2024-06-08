Море зовет, волна поет, а мы такие... Нет, не загораем и даже не плаваем, а проходим супертест для супергероев, которые рождены и сделаны в эпоху СССР.
1. Одним советским людям удается не только жить на море, но и воспевать его, как это делал певец Магомаев;
2. Другим же уроженцам СССР удается не только отдыхать на море, но и вдохновляться им, как это делал художник Айвазовский;
3. А третьим знатокам времен СССР удается не только помнить все фильмы о море, но и проходить тесты от редакции "Дни.ру", как это делаете вы!
Прямо сейчас каждый любитель морских фильмов СССР может взглянуть на 5 кадров из 5 атмосферных и знаменитых кинолент СССР и набрать абсолютный максимум очков. Но сможете ли это именно вы? Или сразу сдадитесь без боя?
Давайте проверим и узнаем, какая оценка за знание и понимание шедевров СССР вам грозит. Вариантов несколько: 5,4,3,2 или 1? На помощь приходит тест! Угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам! Нужно пройти тест и выбрать для каждой из 5 картинок лишь 1 из 4 типов ответа: «а»; «б»; «в»; «г». Дайте идеальный результат, получите наслаждение, отправьте тест коллегам, родным, друзьям и соседям!
Вопросы к советско-морскому тесту:
1) Как назвали этот кинопроект СССР?
а — К Черному морю (1957)
б — У самого Черного моря (1975)
в — Море студеное (1954)
г — За тех, кто в море (1947)
2) К какому кинофильму СССР с морским названием относится это изображение?
а — Поэма о море (1958)
б — Каникулы у моря (1986)
в — Волны Черного моря (1975)
г — Море нашей надежды (1971)
3) С какой кинолентой СССР связан этот снимок?
а — Морской охотник (1954)
б — Дорога к морю (1965)
в — Морской волк (1990)
г — Море (1978)
4) Какое название носит этот киношедевр СССР?
а — Песни моря (1970)
б — Морские ворота (1974)
в — Море в огне (1970)
г — Морская чайка (1961)
5) Этот стопкадр относится к морскому фильму СССР …
а — Хождение за три моря (1957)
б — Мореплавание Солнышкина (1980)
в — Море зовет (1955)
г — Моряки (1939)
Ответы к тесту о фильмах СССР:
1 >> в: "К Черному морю";
2 >> б: "Каникулы у моря";
3 >> а: "Морской охотник";
4 >> а: "Песни моря";
5 >> в: "Море зовет".
Полностью прошли тест на максимум — поразительный успех, продолжайте удивлять и воодушевлять на победы, как настоящий моряк!
Сделали хотя бы 1 раз ошибочный выбор — ничего особенного, попробуйте пересмотреть киноматериалы СССР, потренируйтесь, окунитесь в море и пройдите тест повторно на 5+!