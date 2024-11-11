Тосты с неркой и яйцом пашот: рецепт изысканного завтрака для гурманов

Тосты с неркой и яйцом пашот – это не просто завтрак, а настоящая кулинарная симфония, которая подарит вам незабываемые вкусовые ощущения. Насыщенная по вкусу рыба, нежный растекающийся желток, легкая острота руколы и теплый хрустящий хлеб создают идеальное сочетание, которое порадует даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты на 1-2 порции:

• Нерка (с/с) — 50 г

• Хлеб масличный печерский — 2 куска (50 г)

• Яйцо куриное — 2 шт.

• Рукола — 25 г

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки ингредиентов. Помойте и обсушите руколу, чтобы она была свежей и хрустящей. Затем нарежьте 4-6 аккуратных ломтиков нерки. В небольшой кастрюле вскипятите воду для яиц. Не добавляйте соль, чтобы белок не распадался в воде.

Шаг 2: Разбейте одно яйцо в половник и аккуратно вылейте его в кипящую воду. Важно следить за тем, чтобы вода не бурлила, иначе яйцо может потерять свою форму. Варите яйцо около одной минуты, затем с помощью шумовки аккуратно выньте его и выложите на тарелку. Повторите процесс со вторым яйцом.

Шаг 3: Подогрейте хлеб в тостере или духовке до золотистой корочки. На каждый кусочек выложите 2-3 ломтика нерки, сверху добавьте свежую руколу и завершите блюдо яйцом пашот. Подавайте тосты сразу же, пока они горячие!

Эти тосты не только порадуют вас своим вкусом, но и обеспечат необходимыми питательными веществами. Нерка является источником полезных жиров и белка, а яйца пашот сохраняют все свои питательные свойства благодаря особому способу приготовления. Рукола добавляет блюду свежести и легкой остроты.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 147 kcal

• Белки: 12 г

• Жиры: 7 г

• Углеводы: 2 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 0 г

Тосты с неркой и яйцом пашот — это отличный вариант для завтрака, который можно быстро приготовить и насладиться им в любое время дня. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами, как просто можно создать изысканное блюдо на своей кухне.