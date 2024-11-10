Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру

Владимир Селиванов, известный по роли Вована в популярном сериале "Реальные пацаны", вновь попал в центр внимания общественности. Актер принял решение забрать свою дочь Еву у бывшей жены Виктории Маркиной и подал в суд на изменение места жительства ребенка.

В своих заявлениях он утверждает, что хочет обеспечить девочке лучшую жизнь, живя с ним и его новой супругой, блогершей Сашей Калмыковой. Однако Виктория, в ответ на действия экс-супруга, заявляет, что тот не выполняет свои обязательства по алиментам.

Селиванов активно демонстрирует свою заботу о дочери, показывая подписчикам, как обустраивает новую квартиру для Евы. Ремонт завершен, и актер с гордостью делится процессом подготовки жилья для своей дочери. Тем не менее, на фоне этих позитивных моментов разгорелся конфликт между бывшими супругами. Владимир обвинил Викторию в недостаточном уходе за дочкой, утверждая, что она не заботится о ее внешнем виде и не тратит алименты на необходимые вещи.

Виктория, в свою очередь, не оставляет без ответа обвинения экс-супруга. Она утверждает, что Селиванов манипулирует ситуацией и не желает платить алименты должным образом. Виктория подчеркивает, что ей не нужны большие суммы, а лишь справедливое содержание для их дочери. Она также уверяет, что не позволит Владимиру отнять у нее ребенка, несмотря на его угрозы.

В ответ на все обвинения Владимир заявил, что регулярно выплачивает алименты, но считает, что они идут не на нужды дочери, а исключительно на личные нужды Виктории. Он призывает экс-жену взять на себя ответственность и начать работать, вместо того чтобы надеяться на него. Селиванов отмечает, что его бывшая жена использует Еву как инструмент давления и считает это недопустимым.

Интересно, что отношения Владимира с новой супругой начались еще во время его брака с Викторией. Тем не менее, актер нашел общий язык с детьми Саши от предыдущих отношений и даже стал отцом еще одного ребенка. Ситуация вокруг опеки над Евой продолжает оставаться напряженной, и обе стороны готовы отстаивать свои интересы в суде.