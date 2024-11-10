Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина

Осень – это отличное время для того, чтобы насладиться легкими и свежими блюдами. Паста с цукини и креветками – это отличный выбор для быстрого обеда или ужина, который порадует вас и ваших близких.



Ингредиенты на 2 порции:

• Паста — 200 г

• Цукини — 1 шт.

• Очищенные замороженные креветки северные — 200 г

• Оливковое масло — 2 ст. ложки

• Сыр Гран-при — 20 г

• Чеснок — 1 зубчик

• Свежемолотый черный перец — по вкусу

• Соль — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начните с размораживания креветок. Для этого поместите их в холодильник на несколько часов или опустите запечатанную упаковку в холодную воду на полчаса. После разморозки промойте креветки и обсушите их на бумажном полотенце.

Шаг 2: В большой кастрюле доведите до кипения воду для пасты. Добавьте немного соли и отварите пасту до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке. Это займет около 8-10 минут.

Шаг 3: Пока паста варится, подготовьте цукини. Нарежьте его тонкими слайсами с помощью овощечистки или терки-мандолины. Очистите зубчик чеснока, удалите сердцевинку и мелко нарежьте. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте цукини и чеснок, быстро обжаривайте на среднем огне, пока цукини не станут мягкими. Затем добавьте размороженные креветки, перемешайте и сразу выключите нагрев. Приправьте солью и свежемолотым перцем по вкусу.

Шаг 4: Когда паста будет готова, слейте воду и заправьте ее оставшимся оливковым маслом. Разложите пасту по тарелкам, сверху выложите смесь из цукини и креветок. Завершите блюдо тонкими слайсами сыра Гран-при, который придаст блюду особый вкус. Подавайте сразу же, наслаждаясь свежестью и ароматами.

Эта паста не только легкая и вкусная, но и очень полезная. Она содержит много белка благодаря креветкам, а цукини добавляют необходимую клетчатку и витамины. Приятного аппетита!

