Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина

Киркоров потряс содержимым дорогой сумочки Тесты Психолог объяснила тягу Бони к опасным развлечениям Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героиниТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразеТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи?Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи? Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы?

Лента новостей

Воскресенье 10 ноября

06:26Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина 03:26Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру 00:27Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком 22:41Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы 16:45Стало известно о начале разработки новой трилогии "Звездных войн" 14:46Ургант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери 12:06Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма "Кин-дза-дза" 10:06Мал да удал: эти российские звезды достигли успеха даже с крайне скромным ростом 06:31Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов 03:22Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре 02:5075-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев 00:04Дакота осталась разочарована результатом пластической операции: Зачем я это сделала? 16:23Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке 15:36Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков 14:28ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные" 13:05Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии "Батя 2. Дед" 12:16Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно 11:16Известный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак 10:55ТЕСТ к юбилею перестроечного кинохита "Интердевочка": вспомните цитаты и героев 06:41Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность 03:28Принца Уильяма во время рабочего визита встретили в штыки и призвали покинуть страну 00:3889 лет назад родился Ален Делон: как артист перевоплощениями на экране попал в нерв XX века 18:05Тест по кулинарии: какое блюдо готовят из этих ингредиентов? 17:27Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды 16:12Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками 15:22С треском провалившаяся Решетова терпит миллионные убытки после скандала с Алсу 13:17Тест на внимательность: чего не хватает на кадрах из этих советских фильмов? 12:32Прилучный попал в песчаную бурю во время съемок фильма "Мажор в Дубае" 11:30Миллион на себе: Киркоров потряс содержимым дорогой дизайнерской сумочки 11:07Собчак и Бородина после длительных разборок и склок встретились лицом к лицу 10:04Лорак ответила на вопрос о тайной свадьбе со знойным испанцем Вижраку 06:24Картофельные зразы с фаршем: этот рецепт обязательно порадует ваших близких 03:48Принца Гарри изощренно унизили в эфире американского телевидения 00:26Психолог объяснила непомерную тягу Бони к опасным развлечениям 17:44Тест: угадай дикого зверя по его следам на снегу 17:08Потребительский экстремизм: что это такое и как с этим бороться 16:57ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" 15:00Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота" 13:52В прокат вышла спортивная драма "Федя. Народный футболист" с Борисом Щербаковым 12:37Артисты против олимпийцев: как прошел "Арт-футбол 2024" 11:59"Главное – не романтизм": 75-летняя Роднина рассказала о своих любовных треугольниках 11:16Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз 10:38ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните! 10:15Посвежевшая после лечения в рехабе певица МакSим похвасталась стройной фигурой 06:20Шакшука классическая на сковороде: этот рецепт питательного завтрака может стать любимым 03:24Принц Уильям в подробностях рассказал о предложении руки и сердца Кейт Миддлтон 00:17Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал 17:5077-летняя Татьяна Васильева ждет пополнение в семье 16:15ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты 15:31Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина

Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина
68

Осень – это отличное время для того, чтобы насладиться легкими и свежими блюдами. Паста с цукини и креветками – это отличный выбор для быстрого обеда или ужина, который порадует вас и ваших близких.

Ингредиенты на 2 порции:

• Паста — 200 г
• Цукини — 1 шт.
• Очищенные замороженные креветки северные — 200 г
• Оливковое масло — 2 ст. ложки
• Сыр Гран-при — 20 г
• Чеснок — 1 зубчик
• Свежемолотый черный перец — по вкусу
• Соль — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начните с размораживания креветок. Для этого поместите их в холодильник на несколько часов или опустите запечатанную упаковку в холодную воду на полчаса. После разморозки промойте креветки и обсушите их на бумажном полотенце.

Шаг 2: В большой кастрюле доведите до кипения воду для пасты. Добавьте немного соли и отварите пасту до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке. Это займет около 8-10 минут.

Шаг 3: Пока паста варится, подготовьте цукини. Нарежьте его тонкими слайсами с помощью овощечистки или терки-мандолины. Очистите зубчик чеснока, удалите сердцевинку и мелко нарежьте. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте цукини и чеснок, быстро обжаривайте на среднем огне, пока цукини не станут мягкими. Затем добавьте размороженные креветки, перемешайте и сразу выключите нагрев. Приправьте солью и свежемолотым перцем по вкусу.

Шаг 4: Когда паста будет готова, слейте воду и заправьте ее оставшимся оливковым маслом. Разложите пасту по тарелкам, сверху выложите смесь из цукини и креветок. Завершите блюдо тонкими слайсами сыра Гран-при, который придаст блюду особый вкус. Подавайте сразу же, наслаждаясь свежестью и ароматами.

Эта паста не только легкая и вкусная, но и очень полезная. Она содержит много белка благодаря креветкам, а цукини добавляют необходимую клетчатку и витамины. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

10 ноября 2024, 06:26
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов

Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов
Жюльен с крабом – это не только вкусное, но и эффектное блюдо, которое станет настоящим украшением любого стола. Его нежный вкус и аромат порадуют даже самых взыскательных гурманов. Ингредиенты на 2 порции: • Краб камчатский (коленце, варёный, замороженный) — 250 г • Лук-шалот — 1 шт.

Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре

Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре
Интересные традиции и разнообразные форматы общения в паре стимулируют развитие эмоциональной близости и взаимопонимания. Речь идет об отношениях, где люди живут в любви, но при этом испытывают определенные сложности. О простых ритуалах, которые помогут укрепить связь и создать гармонию, рассказывает Перукуа– австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин. Без любви ритуалы не работаютЕсть смысл рассматривать только партнерство, основанное на глубоких чувствах, когда мужчина и женщина искренне привязаны друг к другу и хотят сделать отношения более близкими и яркими.

Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность

Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность
Спагетти с фрикадельками – это классическое блюдо, которое покорило сердца многих гурманов по всему миру. Его простота в приготовлении и невероятный вкус делают его идеальным вариантом для быстрого ужина или обеда. Ингредиенты на 2 порции: • Фрикадельки по-домашнему — 300 г • Луковица — 1 шт.

Картофельные зразы с фаршем: этот рецепт обязательно порадует ваших близких

Картофельные зразы с фаршем: этот рецепт обязательно порадует ваших близких
Картофельные зразы с фаршем – это замечательное блюдо, которое сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус. Они представляют собой нечто среднее между классическими котлетами с пюре и мини-запеканками из картофеля. Эти зразы обязательно порадуют вас и ваших близких, особенно если вы разнообразите их начинкой.

Шакшука классическая на сковороде: этот рецепт питательного завтрака может стать любимым

Шакшука классическая на сковороде: этот рецепт питательного завтрака может стать любимым
Если вы еще не пробовали готовить шакшуку на завтрак, самое время это исправить. Это блюдо не только вкусное, но и питательное, а его приготовление займет всего несколько минут. Ингредиенты на 3 порции: • Красные томаты — 125 г • Перец в томатной заливке — 225 г • Яйца куриные домашние — 3 шт.

Выбор читателей

08/11ПтнМуцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно 08/11ПтнТЕСТ к юбилею перестроечного кинохита "Интердевочка": вспомните цитаты и героев 08/11ПтнТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные" 09/11Сбт75-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев 08/11ПтнИзвестный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак 08/11ПтнРешетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков