Райан Гослинг – актер, который за свою карьеру успел завоевать множество титулов и наград. Отмеченный "Золотым глобусом" и дважды номинированный на "Оскар", он стал одним из самых ярких представителей современного кино.

Гослинг не только великолепный актер, но и талантливый музыкант, а также любящий отец двух дочерей, которых он воспитывает вместе с супругой Евой Мендес. В свои 44 года он продолжает разрушать стереотипы о том, каким должен быть "настоящий мужчина", и вдохновляет многих своим примером. В честь его дня рождения вспомним наиболее запоминающиеся роли Райана в кино.

7. "Человек на Луне" (2018)

В этом биографическом фильме Гослинг играет Нила Армстронга — первого человека, ступившего на Луну. Режиссер Дэмьен Шазелл создает реалистичную картину, в которой личные трагедии героя переплетаются с его участием в лунной программе NASA. Фильм выделяется высококачественной работой со звуковыми и визуальными эффектами, а сам Гослинг демонстрирует один из самых сильных перформансов в своей карьере.

6. "Фанатик" (2001)

Дебют Райана в большом кино состоялся в остросюжетной драме Генри Бина, где он сыграл Дэнни Балинта — главаря банды скинхедов. Фильм исследует внутренние противоречия героя, который, несмотря на свою жестокую внешность, тайно продолжает изучать иудаизм. Эта работа принесла Гослингу международное признание и стала знаковой для его дальнейшей карьеры.

5. "Драйв" (2011)

В этом фильме Гослинг исполняет роль безымянного водителя, который днем работает каскадером, а ночью участвует в преступлениях. Встреча с Айрин (Кэри Маллиган) меняет его жизнь и заставляет задуматься о своих поступках. Режиссер Николас Виндинг Рефн переосмысляет жанр неонуар, создавая мрачную и в то же время поэтичную атмосферу, в которой Гослинг демонстрирует свою многогранность как актера.

4. "Место под соснами" (2012)

В этой криминальной драме Гослинг играет мотокаскадера Люка Глэнтона, который узнает о своем отцовстве и решает сделать все возможное для обеспечения своей семьи. Фильм затрагивает сложные темы семейных отношений и моральных выборов, что делает его не просто криминальной историей, а глубоким исследованием человеческой природы. Интересно, что в этом фильме Гослинг играет вместе с Евой Мендес, что добавляет дополнительный уровень глубины их экранным отношениям.

3. "Бегущий по лезвию 2049" (2017)

Сиквел культового фильма Ридли Скотта стал настоящим визуальным шедевром. Гослинг исполняет роль офицера полиции Кея, который сталкивается с вопросами идентичности и человечности в мире, где люди живут бок о бок с репликантами. Фильм получил признание за свою глубину и визуальный стиль, а также за умелое продолжение сюжета оригинала.

2. "Игра на понижение" (2015)

В этой остросюжетной драме Гослинг исполняет роль трейдера Джареда Веннета, который понимает надвигающийся кризис на рынке ипотечных кредитов. Фильм основан на реальных событиях и показывает, как некоторые люди смогли нажиться на крахе экономики. Гослинг блестяще передает характер своего персонажа, добавляя к истории нотки сарказма и иронии.

1. "Только Бог простит" (2013)

Довольно много людей покинули свои кресла, когда фильм дебютировал в Каннах и когда его показывали в кинотеатрах, называя детище Рефна пустым, претенциозным и бессмысленным. Но для тех, кто смиренно принял этот опыт, девятая картина датского режиссера стала одним из лучших фильмов года: исследование вины и личного чистилища одного человека.

Даже наличие харизматичного молчуна Гослинга не факт, что поможет вам высидеть полтора часа манерного и мучительно медленного стиля Рефна с многозначительными репликами и долгими взглядами в пустоту. Но если вы готовы вжиться в нетипичный ритм фильма, то помимо очевидных плюсов вроде красивой картинки с мрачно-неоновым Бангкоком и превосходной музыки, получите притчу о таких понятиях как честь, семья и месть.