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Суббота 9 ноября

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Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре

Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Интересные традиции и разнообразные форматы общения в паре стимулируют развитие эмоциональной близости и взаимопонимания. Речь идет об отношениях, где люди живут в любви, но при этом испытывают определенные сложности. О простых ритуалах, которые помогут укрепить связь и создать гармонию, рассказывает Перукуа– австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Без любви ритуалы не работают

Есть смысл рассматривать только партнерство, основанное на глубоких чувствах, когда мужчина и женщина искренне привязаны друг к другу и хотят сделать отношения более близкими и яркими. А иначе зачем быть в паре? Зачем тратить свои ресурсы на человека, которого не любишь?

Все эти "вынужденные" союзы — не что иное, как выбор в пользу страха, нежелание покидать зону комфорта, вместо того чтобы жить насыщенной жизнью. Такие отношения нельзя улучшить методами коммуникации, активирующими честность и открытость, — от этого пара просто развалится.

Эффективные ритуалы для любящих пар

Важно, чтобы новые традиции и виды общения были осознанными и вызывали желание их выполнять. Постоянное внимание и забота друг о друге помогут вам выбрать лучший ритуал для развития отношений, делая их более значимыми и устойчивыми.

Ритуал 1. Шеринг

Это один из самых популярных способов сближения, который существует уже тысячи лет. Например, подобные практики с древних времен используют американские индейцы. Метод постепенно проникает в бизнес-сообщества, различные тренинговые программы и прекрасно подходит для семейных пар. Главный смысл ритуала — развитие способности слушать друг друга, не перебивать, не думать о том, что ответить.

Для этого есть простой, но эффективный протокол. Один из вас становится ведущим, тогда как другой делится актуальным. Все просто: телефоны переведены в авиарежим, открыт секундомер, нажимается кнопка «старт». У человека есть три минуты для того, чтобы выговориться, попросить о чем-то, задать вопросы — любые проявления дозволены! Второй партнер просто слушает и не комментирует, даже если его упрекают и обвиняют. Эта способность искренне говорить о проблемах дает надежду на взаимопонимание.

Следующий шаг: роли меняются, процесс повторяется. Идеально пройти два или три таких круга. Во втором раунде допустимо комментировать высказывания партнера или предлагать свои решения. Можно придумать протокол, при котором вы сначала говорите об эмоциональном состоянии, а потом — о физической сфере. Тут у каждой пары есть свобода выбора алгоритма действий.

Важно, что при этом развивается культура доверия. Вы обретаете умение быть открытым, уязвимым, понимая, что находитесь в абсолютной безопасности, в атмосфере принятия и поддержки. И это действительно бесценный опыт. Установите правило честного обсуждения своих чувств, чтобы дать друг другу пространство для выражения эмоций.

Ритуал 2. Совместное чаепитие

Каждой паре нужно придумать приятную традицию, например, утреннюю или вечернюю чайную церемонию. Это возможность пообщаться за чашечкой изысканного напитка, посидеть за красиво накрытым столом с угощениями, что создает возвышенное состояние. Можно организовать ритуал как дома, так и на свежем воздухе, чтобы одновременно побыть на природе.

Начинайте или завершайте день вместе, выделяя время для разговора. Обсуждайте планы, делитесь впечатлениями или просто наслаждайтесь компанией друг друга.

Ритуал 3. Приобщение к прекрасному

Классно действовать в нескольких направлениях, например, придумать культурный ритуал. Это может быть выход на концерт классической музыки, в театр или в музей — в любое творческое пространство, в котором дух воспаряет. Важно сохранять в паре вдохновение, радость и благодарность жизни.

Ритуал 4. Время для удовольствий

Здорово, если у вас есть регулярный гедонический ритуал, например, поход в баню, спа-центр или ресторан. Выключите телефоны, чтобы можно было расслабиться и побыть вместе без постоянного вторжения внешнего мира, сосредоточившись друг на друге.

Назначайте романтические свидания, проводите больше времени вдвоем. Главное, чтобы это было удобно и приятно для вас обоих.

Ритуал 5. Медитации и хобби

Очень полезно ввести семейные медитативные практики — они позволяют уму замедлиться и вернуться в тело. Прекрасно, если партнеры занимаются этим вместе, открывая совершенно новые возможности для близости.

Найдите общие увлечения, например, фитнес, танцы, кулинарию, творчество. Это помогает не только укрепить связь, но и поддерживать постоянный интерес друг к другу.

Придумайте уникальные традиции и ритуалы, значимые для вас двоих. Это может быть определенный день или особенный маршрут для прогулок. Найдите время для обсуждения своих мыслей, эмоций, целей и проблем. Это углубит вашу связь и сблизит души.

Шоу-бизнес в Telegram

9 ноября 2024, 03:22
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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