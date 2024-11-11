Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого

В столичной Live Арене отшумели юбилейные творческие вечера Игоря Крутого. Два вечера подряд были только звезды, звучали только хиты. Среди участников блистал и Филипп Киркоров, который исполнял "Приглашение на закат" и "Вишневая любовь". А за кулисами с королем российской эстрады встретился корреспондент "Дни.ру".

– Игорь Яковлевич – это явление, это музыкальная революция в 1980-х годах, это потрясающая музыка, которая уже сорок лет является достоянием нашей отечественной эстрады, – говорит Филипп Бедросович. Он горд, что поет песни самого крутого автора!

Раскрыл он и большой секрет, почему песни Крутого столь любимы несколькими поколениями исполнителей и их поклонников. "Сегодня для любого артиста – молодого или уже со статусом – иметь в репертуаре песню на музыку Крутого – это престижно, классно и красиво. Это большая честь и знак. Знак уважения и хорошего вкуса. В конце концов, это просто очень хорошая музыка".

Филипп Киркоров имеет самое большое количество хитов среди здравствующих звезд. Вероятно, все дело в том, что он тщательно подбирает авторов и музыкальный материал. Поэтому столько лет остается на плаву, любим и популярен в народе!

"Игорь Николаев, Раймонд Паулc и Игорь Крутой – вот три выдающиеся композитора, знаковые для нашей сцены. Это настоящие мастера большой музыки, большого искусства, которые все еще держат планку – любимы и народом, и артистами", – заметил Филипп Киркоров.