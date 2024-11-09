Дакота осталась разочарована результатом пластической операции: Зачем я это сделала?

Рита Дакота поделилась своими переживаниями после пластической операции. Процедура вызвала у знаменитости смешанные чувства.

В конце лета артистка решилась на блефаропластику, чтобы устранить грыжи под глазами и сделать взгляд более выразительным. Для этого она обратилась к врачу, которого ей порекомендовали знакомые, и даже специально прилетела на родину для проведения процедуры.

Сразу после операции Рита была довольна результатом, однако с течением времени ее настроение изменилось. На данный момент певица сталкивается с проблемами в процессе восстановления: отеки на лице не исчезают, и это вызывает у нее беспокойство. В одном из своих недавних интервью она призналась: "Бывают дни, когда я радуюсь результату, а бывают такие, когда жалею о своем решении и думаю: 'Зачем я это сделала?'.

Климат Бали, где сейчас живет Рита, также не способствует быстрому восстановлению. Жаркая и влажная погода усиливает отечность, что заставляет артистку носить темные очки, скрывая не только недостатки внешности, но и свои эмоции. "Немножко стесняюсь, переживаю. Я же артистка, и с отекшим лицом мне некомфортно", — делится она.

Это не первая операция Риты Дакоты. В 2022 году она уже сделала ринопластику, а в 2019 году прибегла к липосакции после рождения ребенка. Каждая из этих процедур была направлена на улучшение ее внешности и уверенности в себе. Однако текущие переживания показывают, что даже успешные изменения могут привести к внутренним конфликтам.