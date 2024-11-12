Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом

Продюсер оценил шансы Глюкозы возродить карьеру Тесты Раскрыты данные о здоровье Миддлтон после борьбы с раком Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест по географии: угадайте места обитания редких животныхТест по географии: угадайте места обитания редких животных Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойникамиТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Лента новостей

Вторник 12 ноября

15:06Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя!" 15:01Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом 12:58ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? 12:5068-летний художник Никас Сафронов готовится стать отцом 11:51В "Лосином острове" провели уникальное исследование для устойчивого развития 10:59Молодые и красивые: как выглядят сестры Зайцевы из знаменитого дуэта накануне 71-летия 10:31Стали известны подробности госпитализации 75-летнего телеведущего Юрия Николаева 06:37Макароны по-флотски: нетривиальный рецепт знакомого нам с детства блюда 03:21Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон 00:17Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть 17:41Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 17:27Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году 16:52Тест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах 15:40Вышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 15:26Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове" 14:56Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов 14:41Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию "Формула любви"? 13:24В прокат вышел фильм "Любовь Советского Союза" – историческая драма об успехе актрисы 12:09ТЕСТ: сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве? 11:566 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году 11:18Муцениеце откровенно рассказала о желании свести счеты с Прилучным радикальным методом 11:04Последние кадры: обнародовано предсмертное видео пресс-секретаря SHAMAN 10:26"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 06:32Тосты с неркой и яйцом пашот: рецепт изысканного завтрака для гурманов 03:39Россия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 00:14Освобождение от ожиданий других: как обрести уверенность в себе? 16:53В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора" 15:19От Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 14:18Эти звезды Голливуда дали самые странные имена своим детям 12:21Тест: угадайте культовый фильм из СССР по отзывам иностранцев 10:34Продюсер оценил шансы оскандалившейся Глюкозы возродить карьеру после смены имиджа 09:19Собянин: Сбиты семнадцать беспилотников, следовавших к Москве 08:58Собянин: Силами ПВО уничтожены четыре БПЛА в Раменском городском округе 06:26Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина 03:26Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру 00:27Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком 22:41Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы 16:45Стало известно о начале разработки новой трилогии "Звездных войн" 14:46Ургант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери 12:06Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма "Кин-дза-дза" 10:06Мал да удал: эти российские звезды достигли успеха даже с крайне скромным ростом 06:31Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов 03:22Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре 02:5075-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев 00:04Дакота осталась разочарована результатом пластической операции: Зачем я это сделала? 16:23Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке 15:36Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков 14:28ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные" 13:05Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии "Батя 2. Дед" 12:16Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом

Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом
76

Paramount Pictures представила первый трейлер долгожданной восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима". Фильм получил подзаголовок The Final Reckoning.

Картина обещает стать одним из самых масштабных проектов в истории кино, с бюджетом, достигшим впечатляющих $400 миллионов. Сюжет восьмого фильма продолжает историю Итана Ханта, которого вновь сыграет Том Круз.

В центре внимания оказывается искусственный интеллект под названием "Сущность", обладающий уникальной способностью предугадывать действия героя. Эта угроза ставит Итана перед новыми вызовами, заставляя его использовать все свои навыки и ресурсы, чтобы справиться с противником, который всегда на шаг впереди.

Режиссером картины вновь выступил Кристофер МакКуорри, который уже зарекомендовал себя в предыдущих частях франшизы. Он привнес в проект свой уникальный стиль и видение, что делает фильм еще более ожидаемым. В актерском составе можно увидеть множество знакомых лиц, включая Ханну Уоддингэм, Хейли Этвелл, Холта Маккэллани, Джанет Мактир и Ванессу Кирби. Также вернутся Саймон Пегг и Пом Клементьефф, что добавляет дополнительный интерес к картине.

Изначально планировалось, что "Миссия невыполнима 8" выйдет на экраны в июне 2024 года, но релиз перенесли на 23 мая 2025 года. Это решение стало неожиданным для многих фанатов, однако такая задержка может обеспечить более качественный финальный продукт. Кроме того, стало известно, что Paramount намерена представить свой блокбастер на 78-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 13 по 24 мая 2025 года. Это станет отличной возможностью для фильма получить международное признание еще до его официального выхода.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2024, 15:01
Том Круз. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома
Том Круз

Том Круз Актер, режиссер, продюсер

Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Комедия "Здравствуйте, я ваша тетя!" стала настоящей классикой советского кино. Картина до сих пор радует зрителей своим остроумным сюжетом и яркими персонажами. Фильм рассказывает о Бабсе, безработном молодом человеке, который, спасаясь от полиции, оказывается в доме богатой семьи, переодевшись в женскую одежду.

ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?

ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?
Фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышел на экраны в 1977 году. Кажется, за эти годы мы видели его несчетное количество раз и знаем наизусть. Но помним ли имена, фамилии и отчества героев? Давайте проверим! Ведь с тестом по фильмам Леонида Гайдая все справились отлично! 1.

Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть

Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть
Райан Гослинг – актер, который за свою карьеру успел завоевать множество титулов и наград. Отмеченный "Золотым глобусом" и дважды номинированный на "Оскар", он стал одним из самых ярких представителей современного кино. Гослинг не только великолепный актер, но и талантливый музыкант, а также любящий отец двух дочерей, которых он воспитывает вместе с супругой Евой Мендес.

Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию "Формула любви"?

Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию "Формула любви"?
Комедия Марка Захарова "Формула любви" вышла на экраны 39 лет назад. Картина по-прежнему вызывает улыбку и радость у зрителей. История о графе Калиостро, который использует магию для завоевания сердец, покорила миллионы.

В прокат вышел фильм "Любовь Советского Союза" – историческая драма об успехе актрисы

В прокат вышел фильм "Любовь Советского Союза" – историческая драма об успехе актрисы
На экраны выходит новый фильм "Любовь Советского Союза". Картина представляет собой историческую драму, созданную командой, стоящей за такими проектами, как "Викинг" и "Союз спасения". В центре сюжета — жизнь молодой актрисы Галины Лактионовой, которая неожиданно становится всесоюзной звездой в бурные 1930-е годы.

Выбор читателей

11/11Пнд"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 10/11ВскОт Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 11/11ПндКиркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 11/11ПндВышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 11/11ПндРоссия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 11/11ПндТест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах