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Вторник 12 ноября

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Ольге Орловой – 47: вспоминаем малоизвестные факты из биографии певицы

Ольге Орловой – 47: вспоминаем малоизвестные факты из биографии певицы
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Известная российская певица и телеведущая Ольга Орлова отмечает свой 47-й день рождения. Жизнь знаменитости полна ярких событий и интересных фактов.

Сегодня расскажем о том, кого из артистов она боготворит, почему ее выгнали из "Блестящих" где она встретила своего второго мужа и какие прозвища давали ей близкие люди.

Факт № 1. Выгнали из "Блестящих"

Карьера Ольги Орловой началась с популярной группы «Блестящие», в которую она вошла в самом начале формирования коллектива. Познакомившись с одним из основателей группы Андреем Грозным, Ольга быстро завела крепкие дружеские отношения не только с ним, но и с его женой. Она вспоминает, как в юности приходила к ним за советом в трудные моменты: "Мне было 17 лет, и они были для меня настоящими друзьями". Однако, когда певица забеременела, ее попросили покинуть группу. Это решение стало для неё настоящим ударом: "Я была жутко обижена. Я пять лет не разговаривала с ними". Несмотря на это, Ольга никогда не позволяла себе говорить плохо о "Блестящих" в прессе, понимая, что именно благодаря этому коллективу она стала тем, кто есть сейчас.

Факт № 2. Верная фанатка Владимира Преснякова

Ольга Орлова — преданная поклонница творчества Владимира Преснякова. Она признается, что знает все его песни наизусть и обожает их исполнять в караоке. Интересно, что именно на одном из концертов Преснякова в клубе "Кино" Ольга получила предложение от Андрея Грозного начать сотрудничество. Эта встреча стала знаковой в её карьере и открыла новые горизонты.

Факт № 3. Не смотрела "Дом-2", пока не стала ведущей проекта

В 2017 году Ольга Орлова приняла предложение стать ведущей скандально известного шоу "Дом-2". Интересно, что до этого момента она ни разу не смотрела программу. "Я знала, что есть такое шоу, но не была знакома с его содержанием", — делилась она. За три дня до кастинга ей сообщили о возможности попробовать свои силы в роли ведущей. Ольга активно начала просматривать выпуски, но даже это не остановило ее от принятия предложения. Певица уверена: "Не место красит человека, а человек место".

Факт № 4. Была "маленькой" и "орлом"

Как одна из самых миниатюрных участниц "Блестящих", Ольга часто носила обувь на высокой платформе, чтобы добавить себе роста. Ее рост стал предметом шуток и добрых прозвищ среди друзей: многие называли ее "маленькой". Однако со временем певица приняла свою особенность. "Я поняла, что сантиметры не имеют значения", — говорит она. Ольга считает, что каждый человек уникален независимо от роста и внешности.

Факт № 5. Приютила пятерых

Ольга Орлова активно занимается благотворительностью и много лет помогает бездомным животным. В ее доме живут пятеро собак, которые нашли приют у артистки. К сожалению, в 2020 году одна из её любимиц по имени Шена ушла из жизни. Ольга делилась своей болью: "Пишу и рыдаю, потому что больно". Несмотря на тяжелые времена, певица продолжает заботиться о животных и верит в силу любви и заботы.

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2024, 00:09
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

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