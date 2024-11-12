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Вторник 12 ноября

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ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?

ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?
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Фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышел на экраны в 1977 году. Кажется, за эти годы мы видели его несчетное количество раз и знаем наизусть. Но помним ли имена, фамилии и отчества героев? Давайте проверим! Ведь с тестом по фильмам Леонида Гайдая все справились отлично!

1. Какое отчество было у Ольги Рыжовой, сотрудницы статистического учреждения?

Фото: кадр из фильма

А. Петровна;

Б. Владимировна;

В. Витальевна.

2. Заместитель Калугиной Юрий Самохвалов носил какое отчество?

Фото: кадр из фильма

А. Ефремович;

Б. Григорьевич;

В. Валерианович.

3. Старшего сына Новосельцева зовут...

Фото: кадр из фильма

А. ...Саша;

Б. ...Гоша;

В. ...Вова.

4. Как звали завхоза, члена инвентаризационной комиссии, которого сыграл Георгий Бурков?

Фото: кадр из фильма

А. Жора;

Б. Саня;

В. Леня.

5. Надежда Репина сыграла Алену, приятельницу секретарши Верочки. А как звали ее героиню в фильме?

Фото: кадр из фильма

А. Соня;

Б. Алена;

В. Маруся.

ОТВЕТЫ

1. А. Петровна;

2. Б. Григорьевич;

3. В. Вова;

4. А. Жора;

5. Б. Алена;

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2024, 12:58
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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