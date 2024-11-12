ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?

Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть

Райан Гослинг – актер, который за свою карьеру успел завоевать множество титулов и наград. Отмеченный "Золотым глобусом" и дважды номинированный на "Оскар", он стал одним из самых ярких представителей современного кино. Гослинг не только великолепный актер, но и талантливый музыкант, а также любящий отец двух дочерей, которых он воспитывает вместе с супругой Евой Мендес.