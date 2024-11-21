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Четверг 21 ноября

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Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе

Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе
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Кавурма с помидорами – это традиционное болгарское блюдо, представляющее собой тушеную свинину с овощами. Оно получается очень ароматным и сытным благодаря использованию большого количества специй и томатов.

Ингредиенты

  • Свинина (шея или лопатка) — 700 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт. (красный и зелёный)
  • Помидоры — 400 г (можно использовать консервированные)
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Паприка сладкая — 1 ст. ложка
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — 50 мл
  • Лавровый лист — 1–2 шт.
  • Петрушка свежая — для украшения
Приготовление
  1. Подготовка мяса: Нарежьте свинину небольшими кусочками (размером примерно 2х2 см).
  2. Обжарка мяса: Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или казане. Обжарьте мясо на среднем огне до образования румяной корочки. Это займёт около 10–15 минут.
  3. Добавление лука: Пока мясо обжаривается, очистите и мелко нарежьте лук. Когда мясо подрумянится, добавьте лук и продолжайте готовить ещё 5–7 минут, периодически помешивая.
  4. Овощи: Очистите болгарские перцы от семян и нарежьте их полосками. Если используете свежие помидоры, то обдайте их кипятком, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Если у вас консервированные помидоры, просто разомните их вилкой.
  5. Тушение: Добавьте болгарский перец к мясу и луку, перемешайте и готовьте ещё 5 минут. Затем добавьте помидоры, сладкую паприку, лавровый лист, соль и чёрный молотый перец. Перемешайте всё тщательно.
  6. Чеснок: Измельчите чеснок и добавьте его в кастрюлю. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите кавурму около 40–60 минут, пока мясо не станет мягким и сочным.
  7. Подача: Готовое блюдо посыпьте свежей петрушкой и подавайте горячим. Кавурма отлично сочетается с гарниром из картофеля, риса или булгуром.

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21 ноября 2024, 09:17
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