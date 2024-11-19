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Вторник 19 ноября

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Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян

Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян
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Певица Анна Седокова снова оказалась в центре внимания. Это случилось после после того, как певица опубликовала новое фото в соцсетях.

На снимке артистка позирует в комбинезоне с необычным принтом, который вызвал бурные обсуждения среди ее поклонников. Этот кадр стал особенно актуальным на фоне недавнего объявления о разводе с мужем, что, по мнению многих, стало толчком для кардинальных изменений в ее образе.

Седокова, известная своим ярким стилем, решила обновить свой имидж: она перекрасила волосы в огненный цвет и начала носить более смелые наряды. На новом фото певица предстала в сером комбинезоне, который имитирует женское тело с открытым животом. Такой смелый выбор не остался незамеченным, и многие пользователи интернета выразили свое недовольство. В комментариях можно было встретить мнения о том, что наряд выглядит вычурно и вызывает больше вопросов, чем восхищения.

Анна Седокова. Фото: соцсети

"Ну это уже перебор! Один вопрос — зачем?", — написали некоторые пользователи. Они недоумевают по поводу выбора одежды певицы. Критика пришла со всех сторон, и многие посчитали, что такой наряд неуместен.

Тем не менее, не все пользователи сети разделили негативное мнение. Среди тех, кто поддержал Анну, оказалась и ее коллега Ольга Бузова. Она лаконично прокомментировала образ певицы: "Вау!", что говорит о том, что некоторые все же оценили смелость Седоковой.

Стоит отметить, что подобные изменения в жизни Анны происходят не впервые. После расставания с мужем она явно стремится к новым начинаниям и самовыражению. Это подтверждается не только изменением внешности, но и выбором нарядов, которые подчеркивают ее индивидуальность. Интересно, что после разрыва с Седоковой баскетболист Янис Тимма также сделал шаги к переменам — он набил татуировку на спине, что может символизировать его новые жизненные этапы.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2024, 16:04
Анна Седокова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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