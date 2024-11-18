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Понедельник 18 ноября

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Духэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина

Духэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина
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Владимир Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Накануне страна потеряла еще одного талантливого артиста, солиста группы "На-на" Владимира Левкина, который в последние годы своей жизни выступал сольно и в составе семейного ансамбля. Однако смерть не выбирает. Для поклонников и близких друзей Левкина не было тайной, что он полжизни сражался с раком лимфатической системы, но победить недуг оказался не в силах.

Диагноз Левкину поставили еще в 2003. Он лег в больницу, мысленно попрощавшись с родными, но тогда время еще не пришло. Болезнь отступила. Когда его молодая жена забеременела, недуг снова дал о себе знать. Супруге в ожидании чуда пришлось почти забыть о себе. В срок она родила дочь Нику, которая стала подарком исполнителю и наполнила его жизнь новой радостью.

И снова наступила ремиссия. Казалось, больше ничего не мешает счастью Левкиных. Именно тогда они стали обладателями загородной недвижимости. Семья купила дом в Звенигороде. Двухэтажный особняк из дерева помогал Владимиру отдыхать не только телом, но и душой. Дизайнером выступила жена Левкина.

Левин стал копить на квартиру в Москве, потому что во время выступлений в столице ему приходилось останавливаться у друзей. Но планам не удалось осуществиться. А их, по словам друзей и близких Владимира Левкина, еще было очень много.

Шоу-бизнес в Telegram

18 ноября 2024, 08:56
Владимир Левкин с женой Мариной. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Teleprogramma.org✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

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